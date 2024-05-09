https://ria.ru/20240509/gladkov-1944945064.html

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11 - РИА Новости, 09.05.2024

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11

Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода с украинской стороны увеличилось до 11, пятерым из них госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:35

2024-05-09T14:35

2024-05-09T14:42

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода с украинской стороны увеличилось до 11, пятерым из них госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, по предварительный информации, пострадали семь взрослых и один ребенок, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили."В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина с осколочным ранением голени, женщина с осколочными ранениями стопы, кисти и околоушной полости, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и поверхностным ранением лба, мужчина с осколочными ранениями поясничной области и бедра, а также две женщины с контузиями и баротравмами находятся в городской больнице №2 под наблюдением специалистов", - написал Гладков.По его словам, различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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белгород, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков