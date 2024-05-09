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Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11 - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 09.05.2024 (обновлено: 14:42 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/gladkov-1944945064.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11 - РИА Новости, 09.05.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11
Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода с украинской стороны увеличилось до 11, пятерым из них госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:35
2024-05-09T14:42
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода с украинской стороны увеличилось до 11, пятерым из них госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, по предварительный информации, пострадали семь взрослых и один ребенок, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили."В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина с осколочным ранением голени, женщина с осколочными ранениями стопы, кисти и околоушной полости, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и поверхностным ранением лба, мужчина с осколочными ранениями поясничной области и бедра, а также две женщины с контузиями и баротравмами находятся в городской больнице №2 под наблюдением специалистов", - написал Гладков.По его словам, различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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белгородская область
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белгород, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11

Гладков: число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 11

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Последствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода с украинской стороны увеличилось до 11, пятерым из них госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава региона информировал, что в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, по предварительный информации, пострадали семь взрослых и один ребенок, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.
"В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина с осколочным ранением голени, женщина с осколочными ранениями стопы, кисти и околоушной полости, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и поверхностным ранением лба, мужчина с осколочными ранениями поясничной области и бедра, а также две женщины с контузиями и баротравмами находятся в городской больнице №2 под наблюдением специалистов", - написал Гладков.
По его словам, различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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