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Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии

Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии - РИА Новости, 09.05.2024

Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии

Президент Израиля Ицхак Герцог 9 мая выступил на специальной церемонии в рамках мероприятий в честь Дня Победы над нацистской Германии, и отдал дань уважения... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:20

2024-05-09T17:20

2024-05-09T17:20

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ицхак герцог

день победы — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог 9 мая выступил на специальной церемонии в рамках мероприятий в честь Дня Победы над нацистской Германии, и отдал дань уважения ветеранам и бойцам Красной армии и армий союзников, отметив, что еврейское государство в долгу перед этими героями, спасшими человечество от катастрофы. "В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы ... выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной Армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества. Многие израильтяне, да и люди во всем мире, в огромном долгу перед вами ... Вы спасли все человечество от ужасной катастрофы. И всем вам сегодня я выражаю благодарность от еврейского народа и Государства Израиль.", - заявил Герцог на церемонии в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, на которой присутствовали ветераны войны. Президент Израиля назвал победу Красной армии и союзнических армий над нацистской Германией "победой добра над злом во всех смыслах этого слова". "Разгром нацистов и их пособников был блестящим, значительным и драматичным достижением, ни с чем не сравнимым. ... Успех был очевиден: спасение миллионов и десятков миллионов граждан разных стран из лап Амалека - того, чья ужасная расовая теория привела в действие машину истребления еврейского народа. И как эта победа вошла в историю, так и вы сами вписали славные страницы в книгу истории и вошли в историю", - подчеркнул Герцог. Президент также напомнил о роли еврейских бойцов, многие из которых сражались в рядах Красной армии и призвал неравнодушных людей во всем мире посетить этот музей, который посвящен подвигам еврейских солдат во время Второй мировой войны. "Не многие помнят, что на фронтах сражались не менее полутора миллионов евреев, и вклад их в победу огромен, многие из них в Красной Армии - четверть миллиона - поплатились жизнью", - констатировал Герцог. Музей еврейского воина, находящийся на холмистой местности Латрун в 30 километрах к западу от Иерусалима, был назван в честь шестого президента Израиля Хаима Герцога и отца нынешнего президента. Ицхак Герцог рассказал, что его отец служил офицером боевой разведки британской армии во Второй мировой войне и участвовал в самых тяжелых сражениях - от вторжения в Нормандию до освобождения Бельгии и Нидерландов от нацистов. Музей был открыт в 2023 году после многих лет простоя. По словам президента, это не просто "еще один" музей, а израильский и еврейский музей, в котором представлена "история храбрости, борьбы и мужества многих евреев". С 2017 года 9 мая в Израиле на законодательном уровне закреплен как государственный праздник - День Победы. В этот период в различных городах Израиля организуются десятки памятных мероприятий и церемоний в честь годовщины Великой Победы.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

https://ria.ru/20240509/treysi-1944850554.html

https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944695432.html

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в мире, израиль, германия, иерусалим, ицхак герцог, день победы — 2024