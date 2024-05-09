Рейтинг@Mail.ru
Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/gertsog-1944985015.html
Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии
Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии - РИА Новости, 09.05.2024
Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии
Президент Израиля Ицхак Герцог 9 мая выступил на специальной церемонии в рамках мероприятий в честь Дня Победы над нацистской Германии, и отдал дань уважения... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:20
2024-05-09T17:20
в мире
израиль
германия
иерусалим
ицхак герцог
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог 9 мая выступил на специальной церемонии в рамках мероприятий в честь Дня Победы над нацистской Германии, и отдал дань уважения ветеранам и бойцам Красной армии и армий союзников, отметив, что еврейское государство в долгу перед этими героями, спасшими человечество от катастрофы. "В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы ... выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной Армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества. Многие израильтяне, да и люди во всем мире, в огромном долгу перед вами ... Вы спасли все человечество от ужасной катастрофы. И всем вам сегодня я выражаю благодарность от еврейского народа и Государства Израиль.", - заявил Герцог на церемонии в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, на которой присутствовали ветераны войны. Президент Израиля назвал победу Красной армии и союзнических армий над нацистской Германией "победой добра над злом во всех смыслах этого слова". "Разгром нацистов и их пособников был блестящим, значительным и драматичным достижением, ни с чем не сравнимым. ... Успех был очевиден: спасение миллионов и десятков миллионов граждан разных стран из лап Амалека - того, чья ужасная расовая теория привела в действие машину истребления еврейского народа. И как эта победа вошла в историю, так и вы сами вписали славные страницы в книгу истории и вошли в историю", - подчеркнул Герцог. Президент также напомнил о роли еврейских бойцов, многие из которых сражались в рядах Красной армии и призвал неравнодушных людей во всем мире посетить этот музей, который посвящен подвигам еврейских солдат во время Второй мировой войны. "Не многие помнят, что на фронтах сражались не менее полутора миллионов евреев, и вклад их в победу огромен, многие из них в Красной Армии - четверть миллиона - поплатились жизнью", - констатировал Герцог. Музей еврейского воина, находящийся на холмистой местности Латрун в 30 километрах к западу от Иерусалима, был назван в честь шестого президента Израиля Хаима Герцога и отца нынешнего президента. Ицхак Герцог рассказал, что его отец служил офицером боевой разведки британской армии во Второй мировой войне и участвовал в самых тяжелых сражениях - от вторжения в Нормандию до освобождения Бельгии и Нидерландов от нацистов. Музей был открыт в 2023 году после многих лет простоя. По словам президента, это не просто "еще один" музей, а израильский и еврейский музей, в котором представлена "история храбрости, борьбы и мужества многих евреев". С 2017 года 9 мая в Израиле на законодательном уровне закреплен как государственный праздник - День Победы. В этот период в различных городах Израиля организуются десятки памятных мероприятий и церемоний в честь годовщины Великой Победы.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
https://ria.ru/20240509/treysi-1944850554.html
https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944695432.html
израиль
германия
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4950fe6dc58855a9630bca5742b19dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, германия, иерусалим, ицхак герцог, день победы — 2024
В мире, Израиль, Германия, Иерусалим, Ицхак Герцог, День Победы — 2024
Президент Израиля отдал дань уважения подвигам солдат Красной армии

Герцог: Израиль в долгу перед ветеранами, спасшими человечество от катастрофы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог 9 мая выступил на специальной церемонии в рамках мероприятий в честь Дня Победы над нацистской Германии, и отдал дань уважения ветеранам и бойцам Красной армии и армий союзников, отметив, что еврейское государство в долгу перед этими героями, спасшими человечество от катастрофы.
"В день, когда мы празднуем победу союзников над нацистской Германией, мне хотелось бы ... выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной Армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества. Многие израильтяне, да и люди во всем мире, в огромном долгу перед вами ... Вы спасли все человечество от ужасной катастрофы. И всем вам сегодня я выражаю благодарность от еврейского народа и Государства Израиль.", - заявил Герцог на церемонии в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, на которой присутствовали ветераны войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
Вчера, 08:00
Президент Израиля назвал победу Красной армии и союзнических армий над нацистской Германией "победой добра над злом во всех смыслах этого слова".
«
"Разгром нацистов и их пособников был блестящим, значительным и драматичным достижением, ни с чем не сравнимым. ... Успех был очевиден: спасение миллионов и десятков миллионов граждан разных стран из лап Амалека - того, чья ужасная расовая теория привела в действие машину истребления еврейского народа. И как эта победа вошла в историю, так и вы сами вписали славные страницы в книгу истории и вошли в историю", - подчеркнул Герцог.
Президент также напомнил о роли еврейских бойцов, многие из которых сражались в рядах Красной армии и призвал неравнодушных людей во всем мире посетить этот музей, который посвящен подвигам еврейских солдат во время Второй мировой войны.
Встреча американских и советских солдат 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Посол США напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат
Вчера, 07:04
"Не многие помнят, что на фронтах сражались не менее полутора миллионов евреев, и вклад их в победу огромен, многие из них в Красной Армии - четверть миллиона - поплатились жизнью", - констатировал Герцог.
Музей еврейского воина, находящийся на холмистой местности Латрун в 30 километрах к западу от Иерусалима, был назван в честь шестого президента Израиля Хаима Герцога и отца нынешнего президента. Ицхак Герцог рассказал, что его отец служил офицером боевой разведки британской армии во Второй мировой войне и участвовал в самых тяжелых сражениях - от вторжения в Нормандию до освобождения Бельгии и Нидерландов от нацистов.
Музей был открыт в 2023 году после многих лет простоя. По словам президента, это не просто "еще один" музей, а израильский и еврейский музей, в котором представлена "история храбрости, борьбы и мужества многих евреев".
С 2017 года 9 мая в Израиле на законодательном уровне закреплен как государственный праздник - День Победы. В этот период в различных городах Израиля организуются десятки памятных мероприятий и церемоний в честь годовщины Великой Победы.
Акция Бессмертный полк в городе Бат-Ям, Израиль. Кадр видо
Под Тель-Авивом прошла акция "Бессмертный полк"
8 мая, 15:26
 
В миреИзраильГерманияИерусалимИцхак ГерцогДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала