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QR-коды с именами героев войны появились на указателях навигации Москвы - РИА Новости, 09.05.2024
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QR-коды с именами героев войны появились на указателях навигации Москвы
QR-коды с именами героев войны появились на указателях навигации Москвы - РИА Новости, 09.05.2024
QR-коды с именами героев войны появились на указателях навигации Москвы
Новые QR-коды с именами героев войны появились указателях пешеходной навигации столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:04
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новые QR-коды с именами героев войны появились указателях пешеходной навигации столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты ГБУ "Московский аналитический центр"... рассказали о памятных объектах, к которым теперь ведет пешеходная навигация Москвы. Благодаря информационным полям с QR-кодами на городских указателях москвичи и гости города могут узнать о героях Советского Союза и их подвигах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в апреле 2024 года появилось еще 21 поле с QR-кодами на новых и уже существующих городских указателях. В том числе,17 из них ведут к пяти мемориальным доскам на фасадах домов, в которых проживали герои Советского Союза, отличившиеся в период Великой Отечественной войны. "Среди них генерал-майор авиации Василий Молоков (Романов переулок, дом 3, строение 1), разведчица Екатерина Демина (улица Кулакова, дом 27), генерал-лейтенант авиации Леонид Жолудев (Ленинский проспект, дом 61/1), генерал-лейтенант авиации Сергей Долгушин (2-я Песчаная улица, дом 6, корпус 2), а также командир стрелкового полка полковник Федор Винокуров (2-я Тверская-Ямская улица, дом 40)", - добавляется в сообщении. Помимо этого, установлено четыре информационных поля с QR-кодом, посвященные военному мемориалу работникам хлебной базы № 31, которые погибшим в годы Великой Отечественной войны. На сайте подчеркнули, что при их сканировании QR-кода любой желающий может получить подробную информацию о герое и построить маршрут к памятному объекту, позже проект дополнился информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях, композиторах и других выдающихся людях. На данный момент в Москве установлено свыше четырех тысяч информационных полей с QR-кодами, из них около 3,2 тысячи информационных полей почти к 650 объектам посвящены Великой Отечественной войне.
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QR-коды с именами героев войны появились на указателях навигации Москвы

Новые QR-коды с именами героев войны появились на указателях навигации Москвы

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыГородской указатель в Москве
Городской указатель в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Городской указатель в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новые QR-коды с именами героев войны появились указателях пешеходной навигации столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты ГБУ "Московский аналитический центр"... рассказали о памятных объектах, к которым теперь ведет пешеходная навигация Москвы. Благодаря информационным полям с QR-кодами на городских указателях москвичи и гости города могут узнать о героях Советского Союза и их подвигах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в апреле 2024 года появилось еще 21 поле с QR-кодами на новых и уже существующих городских указателях. В том числе,17 из них ведут к пяти мемориальным доскам на фасадах домов, в которых проживали герои Советского Союза, отличившиеся в период Великой Отечественной войны.
"Среди них генерал-майор авиации Василий Молоков (Романов переулок, дом 3, строение 1), разведчица Екатерина Демина (улица Кулакова, дом 27), генерал-лейтенант авиации Леонид Жолудев (Ленинский проспект, дом 61/1), генерал-лейтенант авиации Сергей Долгушин (2-я Песчаная улица, дом 6, корпус 2), а также командир стрелкового полка полковник Федор Винокуров (2-я Тверская-Ямская улица, дом 40)", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, установлено четыре информационных поля с QR-кодом, посвященные военному мемориалу работникам хлебной базы № 31, которые погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На сайте подчеркнули, что при их сканировании QR-кода любой желающий может получить подробную информацию о герое и построить маршрут к памятному объекту, позже проект дополнился информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях, композиторах и других выдающихся людях.
На данный момент в Москве установлено свыше четырех тысяч информационных полей с QR-кодами, из них около 3,2 тысячи информационных полей почти к 650 объектам посвящены Великой Отечественной войне.
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