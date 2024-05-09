https://ria.ru/20240509/geroi-1944882167.html

Путин назвал всех участников спецоперации героями

Путин назвал всех участников спецоперации героями - РИА Новости, 09.05.2024

Путин назвал всех участников спецоперации героями

Президент России Владимир Путин назвал героями всех участников специальной военной операции. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:24

2024-05-09T10:24

2024-05-09T11:19

россия

безопасность

владимир путин

день победы — 2024

парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал героями всех участников специальной военной операции."Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:24 true PT8M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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