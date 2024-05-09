https://ria.ru/20240509/geroi-1944882167.html
Путин назвал всех участников спецоперации героями
Путин назвал всех участников спецоперации героями - РИА Новости, 09.05.2024
Путин назвал всех участников спецоперации героями
Президент России Владимир Путин назвал героями всех участников специальной военной операции. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:24
2024-05-09T10:24
2024-05-09T11:19
россия
безопасность
владимир путин
день победы — 2024
парад победы в 2024 году
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал героями всех участников специальной военной операции."Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
2024-05-09T10:24
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PT8M11S
РИА Новости
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россия, безопасность, владимир путин, день победы — 2024, парад победы в 2024 году
Россия, Безопасность, Владимир Путин, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
Путин назвал всех участников спецоперации героями
Путин назвал героями всех участников СВО, с ними вся Россия