https://ria.ru/20240509/gaza-1945004593.html

США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби

США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби - РИА Новости, 09.05.2024

США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби

США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в секторе Газа, включая обсуждение альтернатив вторжению в Рафах, заявил на брифинге в четверг представитель РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:20

2024-05-09T19:20

2024-05-09T19:21

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в секторе Газа, включая обсуждение альтернатив вторжению в Рафах, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы работаем с ними (представителями Израиля) для поиска лучших вариантов", - сказал Кирби, повторив позицию о том, что США не поддерживают операцию Израиля в Рафахе. Представитель администрации США сообщил, что Вашингтон "поддерживает контакты с израильтянами и они знают его позицию". "Президент (США Джо Байден - ред.) и его команда неделями говорили о том, что мы не поддерживаем операцию в Рафахе, президент говорил об этом как публично, так и напрямую премьер-министру (Израиля - ред.) Нетаньяху", - напомнил Кирби. Он выразил надежду, что Израиль не начнет полномасштабную операцию в Рафахе, сообщив, что дальнейшие действия США в отношении поставок вооружения Израилю будут зависеть от действий Израиля. "Президент (США Джо Байден) не хочет, чтобы определенные виды американского оружия были использованы в определенном месте..., решение должен принимать Израиль, а мы будем исходить из того, что они делают", - сказал представитель Белого дома. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Президент США Джо Байден в среду в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240509/amerika-1945001099.html

https://ria.ru/20240509/izrail-1944836746.html

https://ria.ru/20240509/gaza-1945004801.html

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