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США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби - РИА Новости, 09.05.2024
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19:20 09.05.2024 (обновлено: 19:21 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/gaza-1945004593.html
США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби
США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби - РИА Новости, 09.05.2024
США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби
США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в секторе Газа, включая обсуждение альтернатив вторжению в Рафах, заявил на брифинге в четверг представитель РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:20
2024-05-09T19:21
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
джон кирби
джо байден
хамас
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в секторе Газа, включая обсуждение альтернатив вторжению в Рафах, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы работаем с ними (представителями Израиля) для поиска лучших вариантов", - сказал Кирби, повторив позицию о том, что США не поддерживают операцию Израиля в Рафахе. Представитель администрации США сообщил, что Вашингтон "поддерживает контакты с израильтянами и они знают его позицию". "Президент (США Джо Байден - ред.) и его команда неделями говорили о том, что мы не поддерживаем операцию в Рафахе, президент говорил об этом как публично, так и напрямую премьер-министру (Израиля - ред.) Нетаньяху", - напомнил Кирби. Он выразил надежду, что Израиль не начнет полномасштабную операцию в Рафахе, сообщив, что дальнейшие действия США в отношении поставок вооружения Израилю будут зависеть от действий Израиля. "Президент (США Джо Байден) не хочет, чтобы определенные виды американского оружия были использованы в определенном месте..., решение должен принимать Израиль, а мы будем исходить из того, что они делают", - сказал представитель Белого дома. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Президент США Джо Байден в среду в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240509/amerika-1945001099.html
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израиль
сша
рафах (провинция)
палестина
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джон кирби, джо байден, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Джон Кирби, Джо Байден, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в Газе, заявил Кирби

Кирби: США обсуждают с Израилем альтернативы вторжению в Рафах

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США продолжают диалог с Израилем по поводу операции в секторе Газа, включая обсуждение альтернатив вторжению в Рафах, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы работаем с ними (представителями Израиля) для поиска лучших вариантов", - сказал Кирби, повторив позицию о том, что США не поддерживают операцию Израиля в Рафахе.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия
Вчера, 18:54
Представитель администрации США сообщил, что Вашингтон "поддерживает контакты с израильтянами и они знают его позицию".
"Президент (США Джо Байден - ред.) и его команда неделями говорили о том, что мы не поддерживаем операцию в Рафахе, президент говорил об этом как публично, так и напрямую премьер-министру (Израиля - ред.) Нетаньяху", - напомнил Кирби.
Он выразил надежду, что Израиль не начнет полномасштабную операцию в Рафахе, сообщив, что дальнейшие действия США в отношении поставок вооружения Израилю будут зависеть от действий Израиля. "Президент (США Джо Байден) не хочет, чтобы определенные виды американского оружия были использованы в определенном месте..., решение должен принимать Израиль, а мы будем исходить из того, что они делают", - сказал представитель Белого дома.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Президент США Джо Байден в среду в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах
Вчера, 01:09
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
США продолжают добиваться сделки по прекращению огня в Газе, заявил Кирби
Вчера, 19:21
 
В миреИзраильСШАРафах (провинция)Джон КирбиДжо БайденХАМАСМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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