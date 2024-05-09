https://ria.ru/20240509/gagauziya-1944846438.html

Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками

Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками - РИА Новости, 09.05.2024

Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками

После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:34

2024-05-09T05:34

2024-05-09T05:34

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

промсвязьбанк

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем", - сказала Гуцул. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.

https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html

молдавия

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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, промсвязьбанк, в мире