https://ria.ru/20240509/gagauziya-1944846438.html
Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками
Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками - РИА Новости, 09.05.2024
Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками
После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:34
2024-05-09T05:34
2024-05-09T05:34
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем", - сказала Гуцул. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.
https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, промсвязьбанк, в мире
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк, В мире
Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками
Гуцул: Гагаузия ведет переговоры с ПСБ и другими российскими банками
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем", - сказала Гуцул.
Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.