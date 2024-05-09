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В Финляндии прошли памятные церемонии к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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20:44 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/finlyandiya-1945019213.html
В Финляндии прошли памятные церемонии к 79-й годовщине Победы
В Финляндии прошли памятные церемонии к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Финляндии прошли памятные церемонии к 79-й годовщине Победы
Сотрудники посольства России в Финляндии, консульства РФ на Аландских островах, торгового представительства и Российского центра науки и культуры провели... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:44
2024-05-09T20:44
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии, консульства РФ на Аландских островах, торгового представительства и Российского центра науки и культуры провели памятные церемонии, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в четверг дипмиссия на сайте посольства. "Девятого мая у мемориала на месте захоронения советских воинов в Ханко состоялась традиционная памятная церемония, ежегодно проводимая посольством России в Финляндии в День Победы", — сказано в публикации. В мероприятии приняли участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Финляндии Сергей Синкевич, сотрудники дипломатических представительств и российские соотечественники, рассказали дипломаты. "Присутствовавшие возложили цветы к памятнику на братской могиле, где покоятся более 530 воинов Красной Армии, почтили их память минутой молчания. Павел Кузнецов обратился к гостям с краткой речью", — сказано в тексте. Мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Победы, также провели сотрудники консульства России на Аландских островах, торгового представительства России в Финляндии и Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Дипломаты посольства России в Финляндии в период с 6 по 9 мая посетили места захоронений в Настола, Киркконумми, Оривеси, Лянгельмяки и Пори, отметили в дипмиссии.
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в мире, россия, финляндия, аландские острова, павел кузнецов, день победы, день победы — 2024
В мире, Россия, Финляндия, Аландские острова, Павел Кузнецов, День Победы, День Победы — 2024
В Финляндии прошли памятные церемонии к 79-й годовщине Победы

Посольство России в Финляндии провело памятные церемонии к 79-й годовщине Победы

© Фото : посольство России в ФинляндииПамятная церемония, ежегодно проводимая Посольством России в Финляндии в День Победы, у мемориала на месте захоронения советских воинов в Ханко
Памятная церемония, ежегодно проводимая Посольством России в Финляндии в День Победы, у мемориала на месте захоронения советских воинов в Ханко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : посольство России в Финляндии
Памятная церемония, ежегодно проводимая Посольством России в Финляндии в День Победы, у мемориала на месте захоронения советских воинов в Ханко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии, консульства РФ на Аландских островах, торгового представительства и Российского центра науки и культуры провели памятные церемонии, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в четверг дипмиссия на сайте посольства.
"Девятого мая у мемориала на месте захоронения советских воинов в Ханко состоялась традиционная памятная церемония, ежегодно проводимая посольством России в Финляндии в День Победы", — сказано в публикации.
В мероприятии приняли участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Финляндии Сергей Синкевич, сотрудники дипломатических представительств и российские соотечественники, рассказали дипломаты.
"Присутствовавшие возложили цветы к памятнику на братской могиле, где покоятся более 530 воинов Красной Армии, почтили их память минутой молчания. Павел Кузнецов обратился к гостям с краткой речью", — сказано в тексте.
Мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Победы, также провели сотрудники консульства России на Аландских островах, торгового представительства России в Финляндии и Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Дипломаты посольства России в Финляндии в период с 6 по 9 мая посетили места захоронений в Настола, Киркконумми, Оривеси, Лянгельмяки и Пори, отметили в дипмиссии.
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