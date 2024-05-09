В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном
В центре Еревана проходит митинг против делимитации границы с Азербайджаном
© SputnikСторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Выступающие против делимитации границы с Азербайджаном жители Армении собрались на запланированный митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
За полчаса до начала митинга, который запланирован на 16.00 (15.00 мск) на площади Республики перед зданием правительства собралось уже несколько тысяч человек, они держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. Некоторые из них пришли колоннами, пройдя маршем по улицам Еревана. Порядок обеспечивают усиленные наряды полиции. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции.
Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отметили, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри.
Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.