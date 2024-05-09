https://ria.ru/20240509/erevan-1944968656.html

В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном

В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 09.05.2024

В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном

Выступающие против делимитации границы с Азербайджаном жители Армении собрались на запланированный митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:55

2024-05-09T15:55

2024-05-09T16:18

в мире

армения

ереван

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944969974_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_3fe6aa57fda291d561ecb1abf90e46bc.jpg

ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Выступающие против делимитации границы с Азербайджаном жители Армении собрались на запланированный митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. За полчаса до начала митинга, который запланирован на 16.00 (15.00 мск) на площади Республики перед зданием правительства собралось уже несколько тысяч человек, они держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. Некоторые из них пришли колоннами, пройдя маршем по улицам Еревана. Порядок обеспечивают усиленные наряды полиции. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отметили, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри. Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов". В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240509/gruziya-1944900866.html

https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html

армения

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, азербайджан