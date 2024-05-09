Рейтинг@Mail.ru
В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 09.05.2024 (обновлено: 16:18 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/erevan-1944968656.html
В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном
В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 09.05.2024
В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном
Выступающие против делимитации границы с Азербайджаном жители Армении собрались на запланированный митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:55
2024-05-09T16:18
в мире
армения
ереван
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944969974_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_3fe6aa57fda291d561ecb1abf90e46bc.jpg
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Выступающие против делимитации границы с Азербайджаном жители Армении собрались на запланированный митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. За полчаса до начала митинга, который запланирован на 16.00 (15.00 мск) на площади Республики перед зданием правительства собралось уже несколько тысяч человек, они держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. Некоторые из них пришли колоннами, пройдя маршем по улицам Еревана. Порядок обеспечивают усиленные наряды полиции. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отметили, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри. Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов". В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240509/gruziya-1944900866.html
https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944969974_160:0:1112:714_1920x0_80_0_0_c8cf9b8d9105b82c286cf63bffb91596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, азербайджан
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан
В Ереване началась акция против делимитации границы с Азербайджаном

В центре Еревана проходит митинг против делимитации границы с Азербайджаном

© SputnikСторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
Сторонники движения Тавуш во имя родины в Ереване, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik
Сторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Выступающие против делимитации границы с Азербайджаном жители Армении собрались на запланированный митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
За полчаса до начала митинга, который запланирован на 16.00 (15.00 мск) на площади Республики перед зданием правительства собралось уже несколько тысяч человек, они держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. Некоторые из них пришли колоннами, пройдя маршем по улицам Еревана. Порядок обеспечивают усиленные наряды полиции. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции.
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках
Вчера, 11:40
Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отметили, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри.
Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Азербайджан не сделал ничего для возвращения армян, заявили в Армении
16 апреля, 12:58
 
В миреАрменияЕреванАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала