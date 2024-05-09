https://ria.ru/20240509/efimov-1944773608.html
Ефимов: детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе
Ефимов: детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе - РИА Новости, 09.05.2024
Ефимов: детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе
В рамках Адресной инвестиционной программы города построены школа в поселении Кленовском и детсад в поселении Сосенском Новой Москвы, эти здания полностью... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:10
2024-05-09T12:10
2024-05-09T12:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
тинао
новая москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В рамках Адресной инвестиционной программы города построены школа в поселении Кленовском и детсад в поселении Сосенском Новой Москвы, эти здания полностью соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Владимир Ефимов."Новое здание школы №2073 площадью 7,7 тысячи квадратных метров построено в селе Кленово поселения Кленовского. В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в поселке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, дом 9А. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных метров. В них созданы условия для всестороннего развития детей. Оба объекта возвели в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", ‒ сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Отмечается, что интересы и уровень активности всех детей учитываются развивающей предметно-пространственной средой детсада. В здании будет располагаться зал для занятий физкультурой, групповые ячейки, методические кабинеты, медицинский кабинет, пищеблок полного технологического цикла. Также будет доступен музыкальный зал, где можно будет проводить праздники и занятия.На прилегающей к зданию территории уже провели благоустройство. Во дворе установлены спортивные и игровые площадки, проведено наружное освещение, построены навесы для хранения колясок и санок.В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что развитие социнфраструктуры – это один из приоритетных направлений в мегаполисе. По его словам, к 2035 году только на территории Новой Москвы планируется возвести порядка 320 новых детсадов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также примерно сто культурно-досуговых объектов.Кроме того, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового детсада в составе жилого комплекса "Борисоглебское". Всего в рамках этого проекта запланировано возведение еще одного детсада и школы.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщил о скором открытии новой школы в ТиНАО.В Москве формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное возведение объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов. Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" начиная с 2011 года в мегаполисе возведено и введено в эксплуатацию свыше 600 школ и детсадов.Ранее Ефимов сообщал, что благодаря программе комплексного развития территорий в Москве активно реализуется 77 проектов, согласно которым будет возведено около 8,5 млн квадратных метров нежилой недвижимости.
https://ria.ru/20240507/efimov-1944239850.html
https://ria.ru/20240508/efimov-1944520036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, тинао, новая москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, ТиНАО, Новая Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В рамках Адресной инвестиционной программы города построены школа в поселении Кленовском и детсад в поселении Сосенском Новой Москвы, эти здания полностью соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Владимир Ефимов.
"Новое здание школы №2073 площадью 7,7 тысячи квадратных метров построено в селе Кленово поселения Кленовского. В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в поселке Коммунарка
поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, дом 9А. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных метров. В них созданы условия для всестороннего развития детей. Оба объекта возвели в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", ‒ сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что интересы и уровень активности всех детей учитываются развивающей предметно-пространственной средой детсада. В здании будет располагаться зал для занятий физкультурой, групповые ячейки, методические кабинеты, медицинский кабинет, пищеблок полного технологического цикла. Также будет доступен музыкальный зал, где можно будет проводить праздники и занятия.
На прилегающей к зданию территории уже провели благоустройство. Во дворе установлены спортивные и игровые площадки, проведено наружное освещение, построены навесы для хранения колясок и санок.
В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин
заявил, что развитие социнфраструктуры – это один из приоритетных направлений в мегаполисе. По его словам, к 2035 году только на территории Новой Москвы планируется возвести порядка 320 новых детсадов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также примерно сто культурно-досуговых объектов.
Кроме того, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового детсада в составе жилого комплекса "Борисоглебское". Всего в рамках этого проекта запланировано возведение еще одного детсада и школы.
Столичный градоначальник Сергей Собянин
ранее сообщил о скором открытии новой школы в ТиНАО.
В Москве формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное возведение объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов. Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" начиная с 2011 года в мегаполисе возведено и введено в эксплуатацию свыше 600 школ и детсадов.
Ранее Ефимов сообщал, что благодаря программе комплексного развития территорий в Москве активно реализуется 77 проектов, согласно которым будет возведено около 8,5 млн квадратных метров нежилой недвижимости.