https://ria.ru/20240509/dtp-1945000508.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести - РИА Новости, 09.05.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести

Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем в Донецке возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:50

2024-05-09T18:50

2024-05-09T18:50

происшествия

донецк

кировский район

киров

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем в Донецке возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вследствие аварии погибли водитель легкового автомобиля и одна из пассажиров автобуса, травмы получили еще два пассажира. "По дополнительной информации, в результате ДТП в Кировском районе по улице Кирова также пострадали: женщина 1965 года рождения и мужчины - 1964, 1968 и 2003 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

донецк

кировский район

киров

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происшествия, донецк, кировский район, киров, алексей кулемзин (донецк)