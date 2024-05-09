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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести - РИА Новости, 09.05.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести
Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем в Донецке возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:50
2024-05-09T18:50
2024-05-09T18:50
происшествия
донецк
кировский район
киров
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем в Донецке возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вследствие аварии погибли водитель легкового автомобиля и одна из пассажиров автобуса, травмы получили еще два пассажира. "По дополнительной информации, в результате ДТП в Кировском районе по улице Кирова также пострадали: женщина 1965 года рождения и мужчины - 1964, 1968 и 2003 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, киров, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Кировский район, Киров, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести
Кулемзин: число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке возросло до шести