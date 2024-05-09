В Москве за ночь произошло несколько ДТП
Дептранс Москвы сообщил о нескольких ДТП ночью на фоне непогоды
Автомобиль полиции . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале сообщил за ночь о ряде ДТП - столкнулись несколько автомобилей на Московском скоростном диаметре (МСД), на внешней стороне 81-го километра МКАД, а также на Можайском шоссе.
Сильный снегопад накрывал Москву в среду. Все городские службы были приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просили быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. Вечером в среду в экстренных службах столицы РИА Новости рассказали, что ветер в городе повалил 11 деревьев, были повреждены два автомобиля, но пострадавших не было.
"На Можайском шоссе (в районе дома 45Б) столкнулись несколько автомобилей... На внешней стороне 81-го километра МКАД (в районе съездов №81 и 82) столкнулись несколько автомобилей... На МСД (в районе Дмитриевской улицы, дом 23) столкнулись несколько автомобилей", - говорится в сообщении департамента.
Как отмечает ведомство, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в ДТП уточняется.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5 градусов и будет ощущаться как отрицательная из-за сильного ветра и высокой влажности.