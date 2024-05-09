https://ria.ru/20240509/dtp-1944846182.html

В Москве за ночь произошло несколько ДТП

В Москве за ночь произошло несколько ДТП - РИА Новости, 09.05.2024

В Москве за ночь произошло несколько ДТП

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале сообщил за ночь о ряде ДТП - столкнулись несколько автомобилей на Московском скоростном диаметре (МСД), на... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:23

2024-05-09T05:23

2024-05-09T05:23

происшествия

москва

роман вильфанд

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале сообщил за ночь о ряде ДТП - столкнулись несколько автомобилей на Московском скоростном диаметре (МСД), на внешней стороне 81-го километра МКАД, а также на Можайском шоссе. Сильный снегопад накрывал Москву в среду. Все городские службы были приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просили быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. Вечером в среду в экстренных службах столицы РИА Новости рассказали, что ветер в городе повалил 11 деревьев, были повреждены два автомобиля, но пострадавших не было. "На Можайском шоссе (в районе дома 45Б) столкнулись несколько автомобилей... На внешней стороне 81-го километра МКАД (в районе съездов №81 и 82) столкнулись несколько автомобилей... На МСД (в районе Дмитриевской улицы, дом 23) столкнулись несколько автомобилей", - говорится в сообщении департамента. Как отмечает ведомство, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в ДТП уточняется. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5 градусов и будет ощущаться как отрицательная из-за сильного ветра и высокой влажности.

https://ria.ru/20240508/avariya-1944820972.html

https://ria.ru/20240508/devochka-1944818291.html

москва

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происшествия, москва, роман вильфанд