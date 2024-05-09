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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 09.05.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:27
2024-05-09T11:27
2024-05-09T11:27
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.15 - город Донецк: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Ведомство также сообщило, что в 9.35 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметра по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку