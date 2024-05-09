https://ria.ru/20240509/bespilotniki-1944890866.html

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью ещё два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:05

2024-05-09T11:05

2024-05-09T11:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью ещё два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны России."Девятого мая около 10.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941714531.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)