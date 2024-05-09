https://ria.ru/20240509/bespilotniki-1944889149.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:55
2024-05-09T10:55
2024-05-09T11:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны России."Девятого мая около 9.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как отметили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника