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В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ

В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024

В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ

ПВО ночью уничтожила два БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:40

2024-05-09T05:40

2024-05-09T05:42

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр богомаз

клинцовский район

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила два БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским районом", - написал он.Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз, клинцовский район