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В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
ПВО ночью уничтожила два БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:40
2024-05-09T05:40
2024-05-09T05:42
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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александр богомаз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила два БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским районом", - написал он.Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
Силы ПВО ночью уничтожили два БПЛА ВСУ над Клинцовским районом Брянской области