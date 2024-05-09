https://ria.ru/20240509/belorussiya-1944843044.html

В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет"

В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет" - РИА Новости, 09.05.2024

В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет"

Правительство Белоруссии одобрило проект программы белорусско-российского Союзного государства о совершенствовании системы защиты информационных ресурсов,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T04:02

2024-05-09T04:02

2024-05-09T04:02

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект программы белорусско-российского Союзного государства о совершенствовании системы защиты информационных ресурсов, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении совета министров республики. "Одобрить проект программы Союзного государства "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в современных условиях" ("Приоритет")... для его внесения в установленном порядке в совет министров Союзного государства", - говорится в документе. Отмечается, что проект представлен Оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.

https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html

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