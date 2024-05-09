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В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет"
В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет" - РИА Новости, 09.05.2024
В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет"
Правительство Белоруссии одобрило проект программы белорусско-российского Союзного государства о совершенствовании системы защиты информационных ресурсов,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T04:02
2024-05-09T04:02
2024-05-09T04:02
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект программы белорусско-российского Союзного государства о совершенствовании системы защиты информационных ресурсов, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении совета министров республики. "Одобрить проект программы Союзного государства "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в современных условиях" ("Приоритет")... для его внесения в установленном порядке в совет министров Союзного государства", - говорится в документе. Отмечается, что проект представлен Оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.
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в мире, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Белоруссия, Россия
В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства "Приоритет"
В Белоруссии одобрили проект программы о защите информационных ресурсов СГ
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект программы белорусско-российского Союзного государства о совершенствовании системы защиты информационных ресурсов, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении совета министров республики.
"Одобрить проект программы Союзного государства "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в современных условиях" ("Приоритет")... для его внесения в установленном порядке в совет министров Союзного государства", - говорится в документе.
Отмечается, что проект представлен Оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.