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ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.05.2024
ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть пострадавшие
Во время ночной атаки ВСУ на Белгород пострадали семь взрослых и один ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:58
2024-05-09T05:58
2024-05-09T09:08
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время ночной атаки ВСУ на Белгород пострадали семь взрослых и один ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", — написал он.По словам губернатора, четырех пострадавших с осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2. Одиннадцатилетняя девочка получила ранение левой стопы, она находится в детской областной клинической больнице. Еще троим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.В Белгороде различные разрушения выявили в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, пострадал один частный дом и 37 автомобилей. В Белгородском районе обстрел повредил кровли четырех частных домов и три автомобиля.На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний, добавил Гладков.Мэр Белгорода Валентин Демидов позже уточнил, что в домах в основном выбило стекла."Управы обходят квартиры, информация уточняется. После составления первичных актов к восстановлению приступят строители. Но в первую очередь будут закрывать тепловой контур", — написал он в Telegram-канале.Ночью в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность. По информации Минобороны, силы ПВО сбили над областью 15 снарядов РСЗО Vampire и один беспилотник.
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ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть пострадавшие
При атаке ВСУ на Белгород, предварительно, пострадали семь взрослых и ребенок
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Во время ночной атаки ВСУ на Белгород пострадали семь взрослых и один ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", — написал он.
По словам губернатора, четырех пострадавших с осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2. Одиннадцатилетняя девочка получила ранение левой стопы, она находится в детской областной клинической больнице. Еще троим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.
В Белгороде различные разрушения выявили в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, пострадал один частный дом и 37 автомобилей. В Белгородском районе обстрел повредил кровли четырех частных домов и три автомобиля.
На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний, добавил Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов позже уточнил
, что в домах в основном выбило стекла.
"Управы обходят квартиры, информация уточняется. После составления первичных актов к восстановлению приступят строители. Но в первую очередь будут закрывать тепловой контур", — написал он в Telegram-канале.
Ночью в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность. По информации Минобороны
, силы ПВО сбили над областью 15 снарядов РСЗО Vampire и один беспилотник.