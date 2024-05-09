https://ria.ru/20240509/belgorod-1944844181.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T04:51

2024-05-09T04:51

2024-05-09T04:56

специальная военная операция на украине

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белгородская область

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Опасность уже объявляли около 1.00 мск, она длилась около 15 минут. Позднее - около 3.00 мск - ее объявили снова, она длилась около 20 минут. И, наконец, в третий раз за ночь опасность объявили в 4.00 по московскому времени, которая продлилась 49 минут."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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