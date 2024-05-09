https://ria.ru/20240509/ataka-1944945459.html
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 09.05.2024
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:39
2024-05-09T14:39
2024-05-09T14:50
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
глушковский район
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию… Никто из обслуживающего персонала не пострадал", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что на автозаправочной станции начался пожар, его ликвидируют спасатели и добровольцы из пожарной дружины.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Глушковский район, Роман Старовойт
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Старовойт: дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в Теткино Курской области