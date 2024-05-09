https://ria.ru/20240509/ataka-1944945459.html

Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области

Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 09.05.2024

Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:39

2024-05-09T14:39

2024-05-09T14:50

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию… Никто из обслуживающего персонала не пострадал", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что на автозаправочной станции начался пожар, его ликвидируют спасатели и добровольцы из пожарной дружины.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт