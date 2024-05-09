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Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 09.05.2024
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14:39 09.05.2024 (обновлено: 14:50 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ataka-1944945459.html
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 09.05.2024
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:39
2024-05-09T14:50
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию… Никто из обслуживающего персонала не пострадал", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что на автозаправочной станции начался пожар, его ликвидируют спасатели и добровольцы из пожарной дружины.
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курская область
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курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Глушковский район, Роман Старовойт
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области

Старовойт: дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в Теткино Курской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в посёлке Тёткино Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"В посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию… Никто из обслуживающего персонала не пострадал", - сообщил Старовойт.
Губернатор добавил, что на автозаправочной станции начался пожар, его ликвидируют спасатели и добровольцы из пожарной дружины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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