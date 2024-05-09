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Оппозиция согласна на импичмент Пашиняна, заявил лидер протестов в Армении - РИА Новости, 09.05.2024
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20:09 09.05.2024 (обновлено: 22:10 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html
Оппозиция согласна на импичмент Пашиняна, заявил лидер протестов в Армении
Оппозиция согласна на импичмент Пашиняна, заявил лидер протестов в Армении - РИА Новости, 09.05.2024
Оппозиция согласна на импичмент Пашиняна, заявил лидер протестов в Армении
Оппозиция в парламенте Армении согласна начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил глава Тавушской епархии Армянской церкви... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:09
2024-05-09T22:10
в мире
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ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Оппозиция в парламенте Армении согласна начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян на митинге против делимитации границы с Азербайджаном."Две (оппозиционные. — Прим. ред.) парламентские фракции готовы начать процедуру импичмента Пашиняна", — сказал владыка.По его словам, для этого оппозиции не хватает 20 голосов, поэтому он призвал усилить протестное давление и начать мирные акции неповиновения и забастовки в пятницу с 10:00 (11:00 мск).Ранее в четверг в центре Еревана на площади Республики собрались тысячи митингующих против делимитации границы с Азербайджаном. Во время акции протеста Галстанян заявил, что у Пашиняна уже нет власти в стране, поэтому он должен в течение часа уйти в отставку. Затем он продлил время ожидания еще на 20 минут. После этого архиепископ объявил, что премьер проигнорировал "тех, кто его избрал", поэтому следует вынести ему вотум недоверия в парламенте.В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240503/armeniya-1943738842.html
https://ria.ru/20240429/obvineniya-1943033548.html
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
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в мире, ереван, никол пашинян, армения, азербайджан
В мире, Ереван, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан
Оппозиция согласна на импичмент Пашиняна, заявил лидер протестов в Армении

Архиепископ Баграт: оппозиция согласилась начать процедуру импичмента Пашиняна

© Sputnik / Aram NersesyanБаграт Галстанян
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Оппозиция в парламенте Армении согласна начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян на митинге против делимитации границы с Азербайджаном.
"Две (оппозиционные. — Прим. ред.) парламентские фракции готовы начать процедуру импичмента Пашиняна", — сказал владыка.
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По его словам, для этого оппозиции не хватает 20 голосов, поэтому он призвал усилить протестное давление и начать мирные акции неповиновения и забастовки в пятницу с 10:00 (11:00 мск).
Ранее в четверг в центре Еревана на площади Республики собрались тысячи митингующих против делимитации границы с Азербайджаном. Во время акции протеста Галстанян заявил, что у Пашиняна уже нет власти в стране, поэтому он должен в течение часа уйти в отставку. Затем он продлил время ожидания еще на 20 минут.
После этого архиепископ объявил, что премьер проигнорировал "тех, кто его избрал", поэтому следует вынести ему вотум недоверия в парламенте.
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В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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