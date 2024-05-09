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Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна - РИА Новости, 09.05.2024
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19:17 09.05.2024 (обновлено: 20:11 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945004212.html
Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна
Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна - РИА Новости, 09.05.2024
Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна
Лидер протестов в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:17
2024-05-09T20:11
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте."Пашинян проигнорировал наше требование (об отставке. — Прим. ред.). Проигнорировал тех, кто его избрал. &lt;...&gt; Значит, мы заставим его это сделать. Первый шаг, который мы сделаем, — вынесение вотума недоверия Пашиняну в Национальном собрании", — сказал Галстанян.По его словам, с этой целью он намерен провести консультации с представителями всех трех фракций парламента.Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html
https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна

Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться отставки Пашиняна путем импичмента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
"Пашинян проигнорировал наше требование (об отставке. — Прим. ред.). Проигнорировал тех, кто его избрал. <...> Значит, мы заставим его это сделать. Первый шаг, который мы сделаем, — вынесение вотума недоверия Пашиняну в Национальном собрании", — сказал Галстанян.
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По его словам, с этой целью он намерен провести консультации с представителями всех трех фракций парламента.
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Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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