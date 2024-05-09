Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна
Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться отставки Пашиняна путем импичмента
© Фотохост-агентство РИА Новости
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
"Пашинян проигнорировал наше требование (об отставке. — Прим. ред.). Проигнорировал тех, кто его избрал. <...> Значит, мы заставим его это сделать. Первый шаг, который мы сделаем, — вынесение вотума недоверия Пашиняну в Национальном собрании", — сказал Галстанян.
По его словам, с этой целью он намерен провести консультации с представителями всех трех фракций парламента.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян
18 апреля, 01:02
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.