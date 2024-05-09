Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке
Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке на 20 мин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявивший ранее на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку, продлил время на 20 минут.
"Мы подождем еще 20 минут, до 20.00 (19.00), когда пробьют часы (на площади Республики). Мы подождем или отставки или совещаний по вопросу его ухода. После этого я скажу, что будем делать", - сказал архиепископ.
Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.