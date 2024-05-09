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Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке - РИА Новости, 09.05.2024
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18:48 09.05.2024 (обновлено: 23:19 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945000228.html
Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке
Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке - РИА Новости, 09.05.2024
Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявивший ранее на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:48
2024-05-09T23:19
в мире
армения
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
азербайджан
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ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявивший ранее на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку, продлил время на 20 минут."Мы подождем еще 20 минут, до 20.00 (19.00), когда пробьют часы (на площади Республики). Мы подождем или отставки или совещаний по вопросу его ухода. После этого я скажу, что будем делать", - сказал архиепископ.Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944351806.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, азербайджан
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Азербайджан
Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке

Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке на 20 мин

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявивший ранее на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку, продлил время на 20 минут.
"Мы подождем еще 20 минут, до 20.00 (19.00), когда пробьют часы (на площади Республики). Мы подождем или отставки или совещаний по вопросу его ухода. После этого я скажу, что будем делать", - сказал архиепископ.
Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Пашинян заявил об опасности неделимитации границы с Азербайджаном
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В миреАрменияЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьАзербайджан
 
 
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