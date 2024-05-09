https://ria.ru/20240509/armeniya-1945000228.html

Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке

Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке - РИА Новости, 09.05.2024

Лидер протеста в Армении продлил время на решение Пашиняна об отставке

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявивший ранее на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:48

2024-05-09T18:48

2024-05-09T23:19

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армения

ереван

никол пашинян

армянская апостольская церковь

азербайджан

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ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявивший ранее на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку, продлил время на 20 минут."Мы подождем еще 20 минут, до 20.00 (19.00), когда пробьют часы (на площади Республики). Мы подождем или отставки или совещаний по вопросу его ухода. После этого я скажу, что будем делать", - сказал архиепископ.Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944351806.html

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в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, азербайджан