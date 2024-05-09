Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
© Sputnik / Aram NersesyanБаграт Галстанян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Баграт Галстанян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян на митинге в Ереване заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку и он готов обсудить с ним этот вопрос.
Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
"У вас уже в нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода. <...> У тебя есть час на отставку", - сказал архиепископ.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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