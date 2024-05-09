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Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку - РИА Новости, 09.05.2024
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17:50 09.05.2024 (обновлено: 18:20 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/armeniya-1944991424.html
Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку - РИА Новости, 09.05.2024
Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян на митинге в Ереване заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:50
2024-05-09T18:20
в мире
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян на митинге в Ереване заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку и он готов обсудить с ним этот вопрос.Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни."У вас уже в нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода. &lt;...&gt; У тебя есть час на отставку", - сказал архиепископ.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944351806.html
https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html
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в мире, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

© Sputnik / Aram NersesyanБаграт Галстанян
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Баграт Галстанян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян на митинге в Ереване заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку и он готов обсудить с ним этот вопрос.
Ранее полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Пашинян заявил об опасности неделимитации границы с Азербайджаном
7 мая, 11:57
"У вас уже в нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода. <...> У тебя есть час на отставку", - сказал архиепископ.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян
18 апреля, 01:02
 
В миреАрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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