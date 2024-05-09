В Армении завели дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих
СК Армении завел уголовное дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих
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Митинг в Тбилиси. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против водителя, направившего "КАМАЗ" на участников митинга в центре Еревана, сообщили в пресс-службе СК.
"В Следственный комитет из полиции поступило сообщение, что 9 мая во время митинга общественной инициативы "Тавуш во имя родины" на площади Республики в Ереване неизвестный направил "КАМАЗ" на участников митинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
Отмечается, что водитель был задержан на месте сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступного деяния. "По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам статьи "хулиганство", - отмечается в сообщении.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Ранее лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
До этого полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где был запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.