Рейтинг@Mail.ru
В Армении завели дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/armenia-1945029670.html
В Армении завели дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих
В Армении завели дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих - РИА Новости, 09.05.2024
В Армении завели дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против водителя, направившего "КАМАЗ" на участников митинга в центре Еревана, сообщили в пресс-службе СК. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:50
2024-05-09T22:50
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943303249_0:29:1208:709_1920x0_80_0_0_b2df013fd1af898fc5ac2884577e8dc2.jpg
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против водителя, направившего "КАМАЗ" на участников митинга в центре Еревана, сообщили в пресс-службе СК. "В Следственный комитет из полиции поступило сообщение, что 9 мая во время митинга общественной инициативы "Тавуш во имя родины" на площади Республики в Ереване неизвестный направил "КАМАЗ" на участников митинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что водитель был задержан на месте сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступного деяния. "По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам статьи "хулиганство", - отмечается в сообщении. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Ранее лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. До этого полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где был запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943303249_129:0:1188:794_1920x0_80_0_0_fe0ce64e3d27a2693434b8b34e12ef7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
В Армении завели дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих

СК Армении завел уголовное дело на водителя, направившего "КамАЗ" на митингующих

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг в Тбилиси
Митинг в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Митинг в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против водителя, направившего "КАМАЗ" на участников митинга в центре Еревана, сообщили в пресс-службе СК.
"В Следственный комитет из полиции поступило сообщение, что 9 мая во время митинга общественной инициативы "Тавуш во имя родины" на площади Республики в Ереване неизвестный направил "КАМАЗ" на участников митинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
Отмечается, что водитель был задержан на месте сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступного деяния. "По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам статьи "хулиганство", - отмечается в сообщении.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Ранее лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
До этого полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где был запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
15 апреля, 13:41
 
В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала