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Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью
Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью - РИА Новости, 09.05.2024
Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью
Снег и сильный ветер создавали трудности для проведения воздушной части парада Победы на Красной площади, но летчики были к ним готовы, рассказал журналистам... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:21
2024-05-09T15:21
2024-05-09T15:55
москва
русские витязи
день победы
общество
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АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 9 мая — РИА Новости. Снег и сильный ветер создавали трудности для проведения воздушной части парада Победы на Красной площади, но летчики были к ним готовы, рассказал журналистам командир Центра показа пилотажа и авиационной техники, ведущий парадного строя авиации полковник Андрей Алексеев. Парад Победы на Красной площади в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи", а также штурмовиков, которые окрасили небо над Москвой дымами в цветах российского триколора. "Основные вводные были по метеоусловиям, по зарядной такой обстановке - осадки со снегом и, конечно, достаточно плотный сильный ветер и ветровая волна. Это накладывало определённые особенности, но группы все подготовлены, все прошло штатно", - сказал Алексеев.
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Парад глазами летчиков Воздушно-космических сил. Видео Минобороны России
Минобороны публикует видео парада глазами летчиков Воздушно-космических сил.
2024-05-09T15:21
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PT0M55S
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Авиация над Красной площадью
Авиация пролетела над Красной площадью, окрасив небо в цвета российского флага
2024-05-09T15:21
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, русские витязи, день победы, общество
Москва, Русские Витязи, День Победы, Общество
Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью
Полковник Алексеев: снег и сильный ветер мешали воздушной части парада Победы
АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 9 мая — РИА Новости. Снег и сильный ветер создавали трудности для проведения воздушной части парада Победы на Красной площади, но летчики были к ним готовы, рассказал журналистам командир Центра показа пилотажа и авиационной техники, ведущий парадного строя авиации полковник Андрей Алексеев.
Парад Победы на Красной площади в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи
", а также штурмовиков, которые окрасили небо над Москвой
дымами в цветах российского триколора.
"Основные вводные были по метеоусловиям, по зарядной такой обстановке - осадки со снегом и, конечно, достаточно плотный сильный ветер и ветровая волна. Это накладывало определённые особенности, но группы все подготовлены, все прошло штатно", - сказал Алексеев.