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Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью

Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью - РИА Новости, 09.05.2024

Летчики рассказали подробности полета над Красной площадью

Снег и сильный ветер создавали трудности для проведения воздушной части парада Победы на Красной площади, но летчики были к ним готовы, рассказал журналистам... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:21

2024-05-09T15:21

2024-05-09T15:55

москва

русские витязи

день победы

общество

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АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 9 мая — РИА Новости. Снег и сильный ветер создавали трудности для проведения воздушной части парада Победы на Красной площади, но летчики были к ним готовы, рассказал журналистам командир Центра показа пилотажа и авиационной техники, ведущий парадного строя авиации полковник Андрей Алексеев. Парад Победы на Красной площади в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи", а также штурмовиков, которые окрасили небо над Москвой дымами в цветах российского триколора. "Основные вводные были по метеоусловиям, по зарядной такой обстановке - осадки со снегом и, конечно, достаточно плотный сильный ветер и ветровая волна. Это накладывало определённые особенности, но группы все подготовлены, все прошло штатно", - сказал Алексеев.

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москва, русские витязи, день победы, общество