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Российские полярники провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене - РИА Новости, 09.05.2024
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23:31 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/aktsiya-1945032288.html
Российские полярники провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене
Российские полярники провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене - РИА Новости, 09.05.2024
Российские полярники провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене
Российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк" на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщает в четверг генконсульство России. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:31
2024-05-09T23:31
шпицберген
россия
северный ледовитый океан
ильдар неверов
александр новиков
акция "бессмертный полк"
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк" на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщает в четверг генконсульство России. "В арктическом поселке Пирамида, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в Telegram-канале генкосульства. В мероприятии, ставшим самым северным в мире, приняли участие работники ФГУП "ГТ "Арктикуголь", представители российской науки на архипелаге, сотрудники генерального консульства России на Шпицбергене, а также учащиеся школы поселка Баренцбург, отмечает диппредставительство. "После короткого митинга, на котором выступили генеральный консул Андрей Чемерило, генеральный директор треста Ильдар Неверов, директор рудника "Баренцбург" Константин Туринский и начальник зимовочного состава Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген ФГБУ "ААНИИ" Александр Новиков, колонна с портретами фронтовиков проследовала по центральной улице поселка к памятнику героям-полярникам Пирамиды, павшим в боях Великой Отечественной войны за освобождение Родины. Участники марша возложили венок и цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших в этой войне", - добавляется в сообщении. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
https://ria.ru/20240509/shestvie-1945031963.html
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шпицберген, россия, северный ледовитый океан, ильдар неверов, александр новиков, акция "бессмертный полк", в мире
Шпицберген, Россия, Северный Ледовитый океан, Ильдар Неверов, Александр Новиков, Акция "Бессмертный полк", В мире
Российские полярники провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене

Российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГород на архипелаге Шпицберген
Город на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Город на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк" на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщает в четверг генконсульство России.
"В арктическом поселке Пирамида, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в Telegram-канале генкосульства.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Вчера, 23:26
В мероприятии, ставшим самым северным в мире, приняли участие работники ФГУП "ГТ "Арктикуголь", представители российской науки на архипелаге, сотрудники генерального консульства России на Шпицбергене, а также учащиеся школы поселка Баренцбург, отмечает диппредставительство.
"После короткого митинга, на котором выступили генеральный консул Андрей Чемерило, генеральный директор треста Ильдар Неверов, директор рудника "Баренцбург" Константин Туринский и начальник зимовочного состава Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген ФГБУ "ААНИИ" Александр Новиков, колонна с портретами фронтовиков проследовала по центральной улице поселка к памятнику героям-полярникам Пирамиды, павшим в боях Великой Отечественной войны за освобождение Родины. Участники марша возложили венок и цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших в этой войне", - добавляется в сообщении.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
 
ШпицбергенРоссияСеверный Ледовитый океанИльдар НеверовАлександр НовиковАкция "Бессмертный полк"В мире
 
 
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