Российские полярники провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене
Российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк" на Шпицбергене
Город на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк" на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщает в четверг генконсульство России.
"В арктическом поселке Пирамида, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в Telegram-канале генкосульства.
В мероприятии, ставшим самым северным в мире, приняли участие работники ФГУП "ГТ "Арктикуголь", представители российской науки на архипелаге, сотрудники генерального консульства России на Шпицбергене, а также учащиеся школы поселка Баренцбург, отмечает диппредставительство.
"После короткого митинга, на котором выступили генеральный консул Андрей Чемерило, генеральный директор треста Ильдар Неверов, директор рудника "Баренцбург" Константин Туринский и начальник зимовочного состава Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген ФГБУ "ААНИИ" Александр Новиков, колонна с портретами фронтовиков проследовала по центральной улице поселка к памятнику героям-полярникам Пирамиды, павшим в боях Великой Отечественной войны за освобождение Родины. Участники марша возложили венок и цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших в этой войне", - добавляется в сообщении.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
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