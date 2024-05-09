https://ria.ru/20240509/aktsiya-1944996464.html
В Республике Сербской БиГ прошла акция "Бессмертный полк"
В Республике Сербской БиГ прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024
В Республике Сербской БиГ прошла акция "Бессмертный полк"
В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке состоялась акция "Бессмертный полк" с участием руководства РС БиГ и посла России... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:23
2024-05-09T18:23
2024-05-09T18:23
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россия
республика сербская
милорад додик
георгий жуков
акция "бессмертный полк"
день победы
день победы — 2024
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке состоялась акция "Бессмертный полк" с участием руководства РС БиГ и посла России Игоря Калабухова, заявило российское диппредставительство. "В шествии "Бессмертного полка" на главной улице города посол РФ в БиГ Игорь Калабухов прошел торжественным маршем вместе с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, членом президиума БиГ от РС Желькой Цвиянович, председателем Народной скупщины РС Ненадом Стевандичем, министром труда и защиты ветеранов Даниэлом Эгичем и другими членами правительства РС и совета министров БиГ", - сообщило посольство в соцсетях. В акции также участвовал мэр города Баня-Луки Драшко Станивукович, представители третьего пехотного полка Вооруженных сил БиГ из Республики Сербской, общественники и многочисленные граждане. В ходе шествия "Бессмертного полка" участники несли фотографии предков- фронтовиков, знамена воинских частей и транспаранты в память о солдатах и мирных жителях, погибших в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны. Посол России вместе с руководством РС БиГ возложили цветы к Памятнику жертвам фашизма на площади Павших героев и венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В обращении к собравшимся глава российского диппредставительства указал, что "кроме Советского Союза, только сербский народ с самого начала войны и до самого конца боролся за свою независимость и присоединился к Красной армии в ее освободительном походе". Посол РФ также выразил уверенность в том, что "Россия и ее верные друзья со всего мира смогут добиться установления такой системы международных отношений, которая будет основана на соблюдении международного права, а не на каких-то "правилах", на взаимном уважении национальных интересов, на добрососедстве и сотрудничестве".
https://ria.ru/20240509/aktsiya-1944987023.html
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в мире, россия, республика сербская, милорад додик, георгий жуков, акция "бессмертный полк", день победы, день победы — 2024
В мире, Россия, Республика Сербская, Милорад Додик, Георгий Жуков, Акция "Бессмертный полк", День Победы, День Победы — 2024
В Республике Сербской БиГ прошла акция "Бессмертный полк"
В Баня-Луке прошла акция "Бессмертный полк" с участием посла России Калабухова
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. В главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке состоялась акция "Бессмертный полк" с участием руководства РС БиГ и посла России Игоря Калабухова, заявило российское диппредставительство.
"В шествии "Бессмертного полка" на главной улице города посол РФ в БиГ Игорь Калабухов прошел торжественным маршем вместе с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
, членом президиума БиГ от РС Желькой Цвиянович, председателем Народной скупщины РС Ненадом Стевандичем, министром труда и защиты ветеранов Даниэлом Эгичем и другими членами правительства РС и совета министров БиГ", - сообщило посольство в соцсетях.
В акции также участвовал мэр города Баня-Луки Драшко Станивукович, представители третьего пехотного полка Вооруженных сил БиГ из Республики Сербской, общественники и многочисленные граждане.
В ходе шествия "Бессмертного полка" участники несли фотографии предков- фронтовиков, знамена воинских частей и транспаранты в память о солдатах и мирных жителях, погибших в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны.
Посол России вместе с руководством РС БиГ возложили цветы к Памятнику жертвам фашизма на площади Павших героев и венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову
.
В обращении к собравшимся глава российского диппредставительства указал, что "кроме Советского Союза, только сербский народ с самого начала войны и до самого конца боролся за свою независимость и присоединился к Красной армии в ее освободительном походе".
Посол РФ также выразил уверенность в том, что "Россия и ее верные друзья со всего мира смогут добиться установления такой системы международных отношений, которая будет основана на соблюдении международного права, а не на каких-то "правилах", на взаимном уважении национальных интересов, на добрососедстве и сотрудничестве".