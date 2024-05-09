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В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам - РИА Новости, 09.05.2024
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21:36 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/aktivy-1945024076.html
В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам
В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам - РИА Новости, 09.05.2024
В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам
США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту США соответствующие... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:36
2024-05-09T21:36
сша
россия
украина
джо байден
евросоюз
g7
euroclear
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту США соответствующие полномочия, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможности использования замороженных российских активов в соответствии с принятым ранее соответствующим законом. Миллер добавил, что США продолжают работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку активов РФ для "использования с выгодой для Украины". В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908113602.html
https://ria.ru/20240508/aktivy-1944828311.html
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сша, россия, украина, джо байден, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Украина, Джо Байден, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам

Миллер: США не готовы объявлять о решениях по конфискации российских активов

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту США соответствующие полномочия, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможности использования замороженных российских активов в соответствии с принятым ранее соответствующим законом.
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Миллер добавил, что США продолжают работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку активов РФ для "использования с выгодой для Украины".
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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