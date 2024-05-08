https://ria.ru/20240508/zhurnalist-1944633600.html

Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине

Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине

Российская Федерация не может проводить расследование по поводу гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, так как журналист освещал украинскую... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:27

2024-05-08T12:27

2024-05-08T13:06

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская Федерация не может проводить расследование по поводу гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, так как журналист освещал украинскую сторону, и Россия не располагает деталями его рабочей деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска 9 мая 2023 года. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Как отмечается, погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. На вопрос журналистов о том, какие действия предпринимает Россия для расследования гибели журналиста, Песков уточнил, с какой стороны Сольден освещал события, и получил ответ, что он освещал украинскую сторону. "Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, как-то нужно обращаться, наверное, к украинской стороне. Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности, журналистской деятельности... Если я понимаю, в момент гибели он находился на территории, которая была под контролем киевского режима", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240508/vsu-1944578393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дмитрий песков, часов яр, вооруженные силы украины