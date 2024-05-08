https://ria.ru/20240508/zhurnalist-1944633600.html
Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине
Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине
Российская Федерация не может проводить расследование по поводу гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, так как журналист освещал украинскую... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:27
2024-05-08T12:27
2024-05-08T13:06
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская Федерация не может проводить расследование по поводу гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, так как журналист освещал украинскую сторону, и Россия не располагает деталями его рабочей деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска 9 мая 2023 года. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Как отмечается, погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. На вопрос журналистов о том, какие действия предпринимает Россия для расследования гибели журналиста, Песков уточнил, с какой стороны Сольден освещал события, и получил ответ, что он освещал украинскую сторону. "Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, как-то нужно обращаться, наверное, к украинской стороне. Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности, журналистской деятельности... Если я понимаю, в момент гибели он находился на территории, которая была под контролем киевского режима", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков, часов яр, вооруженные силы украины
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Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP на Украине
Песков: Россия не может расследовать гибель журналиста AFP Сольдена на Украине
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская Федерация не может проводить расследование по поводу гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, так как журналист освещал украинскую сторону, и Россия не располагает деталями его рабочей деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска
9 мая 2023 года. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр
. Как отмечается, погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.
На вопрос журналистов о том, какие действия предпринимает Россия для расследования гибели журналиста, Песков уточнил, с какой стороны Сольден освещал события, и получил ответ, что он освещал украинскую сторону.
"Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, как-то нужно обращаться, наверное, к украинской стороне. Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности, журналистской деятельности... Если я понимаю, в момент гибели он находился на территории, которая была под контролем киевского режима", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.