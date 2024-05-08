https://ria.ru/20240508/zhuravlev-1944694265.html

В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией

В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией - РИА Новости, 08.05.2024

В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал тенденцией освобождение новых населенных пунктов в зоне специальной военной РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:21

2024-05-08T15:21

2024-05-08T15:21

в мире

здоровье - общество

россия

славянск

изюм (город)

алексей журавлев

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал тенденцией освобождение новых населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск России "Запад" и "Центр" освободили села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. "На всех участках фронта заметно продвижение российских войск, и пусть населенные пункты, которые мы освобождаем, пока и не слишком крупные, но это тенденция, которая сложилась в зоне боевых действий – с лета прошлого года ВСУ не удалось отбить ни пяди нашей земли", - сказал Журавлев в разговоре с РИА Новости. По его словам, после освобождения Очеретино, который был крупным логистическим пунктом украинской армии, для Вооруженных сил РФ открылись возможности для наступления и на Славянск, и на Изюм. Депутат отметил, что Россия непременно вернет эти города. "Кроме того, можно отметить и то, что воинский дух украинцев сломлен – все чаще сдаются в плен целыми подразделениями и бегут в тыл, стараясь избежать участия в боях. Мы продолжим давить на всех направлениях, что бы ни предпринимали западные союзники Украины, какие деньги бы не вкладывали в поддержание киевского режима", - подчеркнул Журавлев.

https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941645247.html

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в мире, здоровье - общество, россия, славянск, изюм (город), алексей журавлев