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В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией - РИА Новости, 08.05.2024
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15:21 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/zhuravlev-1944694265.html
В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией
В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией - РИА Новости, 08.05.2024
В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал тенденцией освобождение новых населенных пунктов в зоне специальной военной РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:21
2024-05-08T15:21
в мире
здоровье - общество
россия
славянск
изюм (город)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал тенденцией освобождение новых населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск России "Запад" и "Центр" освободили села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. "На всех участках фронта заметно продвижение российских войск, и пусть населенные пункты, которые мы освобождаем, пока и не слишком крупные, но это тенденция, которая сложилась в зоне боевых действий – с лета прошлого года ВСУ не удалось отбить ни пяди нашей земли", - сказал Журавлев в разговоре с РИА Новости. По его словам, после освобождения Очеретино, который был крупным логистическим пунктом украинской армии, для Вооруженных сил РФ открылись возможности для наступления и на Славянск, и на Изюм. Депутат отметил, что Россия непременно вернет эти города. "Кроме того, можно отметить и то, что воинский дух украинцев сломлен – все чаще сдаются в плен целыми подразделениями и бегут в тыл, стараясь избежать участия в боях. Мы продолжим давить на всех направлениях, что бы ни предпринимали западные союзники Украины, какие деньги бы не вкладывали в поддержание киевского режима", - подчеркнул Журавлев.
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В мире, Здоровье - Общество, Россия, Славянск, Изюм (город), Алексей Журавлев , В мире
В мире
В ГД назвали освобождение новых населенных пунктов на Украине тенденцией

Депутат Журавлев: ВСУ не смогли отбить ни пяди нашей земли с лета прошлого года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал тенденцией освобождение новых населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск России "Запад" и "Центр" освободили села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР.
«
"На всех участках фронта заметно продвижение российских войск, и пусть населенные пункты, которые мы освобождаем, пока и не слишком крупные, но это тенденция, которая сложилась в зоне боевых действий – с лета прошлого года ВСУ не удалось отбить ни пяди нашей земли", - сказал Журавлев в разговоре с РИА Новости.
По его словам, после освобождения Очеретино, который был крупным логистическим пунктом украинской армии, для Вооруженных сил РФ открылись возможности для наступления и на Славянск, и на Изюм. Депутат отметил, что Россия непременно вернет эти города.
"Кроме того, можно отметить и то, что воинский дух украинцев сломлен – все чаще сдаются в плен целыми подразделениями и бегут в тыл, стараясь избежать участия в боях. Мы продолжим давить на всех направлениях, что бы ни предпринимали западные союзники Украины, какие деньги бы не вкладывали в поддержание киевского режима", - подчеркнул Журавлев.
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В миреВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияСлавянскИзюм (город)Алексей Журавлев
 
 
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