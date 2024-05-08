https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944806365.html

"Скажи спасибо". Жену Зеленского публично отчитали после жалобы на Россию

"Скажи спасибо". Жену Зеленского публично отчитали после жалобы на Россию - РИА Новости, 08.05.2024

"Скажи спасибо". Жену Зеленского публично отчитали после жалобы на Россию

Жена Владимира Зеленского Елена вызвала критику пользователей социальной сети X, испугавшись отключения света из-за ударов России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:21

2024-05-08T20:21

2024-05-08T22:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена вызвала критику пользователей социальной сети X, испугавшись отключения света из-за ударов России.Она утверждает, что именно с этой целью российские военные атакуют энергетическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами."Спасибо твоему черту", — написал Voevoda_Igor, имея в виду Владимира Зеленского."Это только начало", — предупредил Sergeenko_i."Почему? Почему вы не запретили не очень умному мужчине влезать в эту авантюру Коломойского*??? Зачем согласились?!" — возмутилась Зелена зірочка та дві мушлі."Вы сделали все, чтобы Украина сейчас была в войне", — заявила Esenya."Вы же лжете постоянно. Обвиняете Россию в агрессии, хотя отказ от мирных Минских соглашений произошел как раз по инициативе украинской стороны. А что такое отказ от мирных соглашений? Это война. Так украинская власть навязала войну украинскому народу", — отметил Владимир.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240508/general-1944773154.html

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россия, украина, в мире, владимир зеленский