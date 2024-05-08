https://ria.ru/20240508/zaymy-1944758859.html

Фрадков оценил потребность новых регионов в займах в 1,5 трлн рублей

Фрадков оценил потребность новых регионов в займах в 1,5 трлн рублей - РИА Новости, 08.05.2024

Фрадков оценил потребность новых регионов в займах в 1,5 трлн рублей

Новые регионы России – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – испытывают потребность в заемных средствах в размере 1,5 триллиона рублей, чтобы достигнуть... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:56

2024-05-08T17:56

2024-05-08T17:56

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петр фрадков

андрей белоусов

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые регионы России – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – испытывают потребность в заемных средствах в размере 1,5 триллиона рублей, чтобы достигнуть среднероссийского уровня валового регионального продукта (ВРП), сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Как уточнили в пресс-службе банка, это заявление прозвучало во время его выступления на пленарной сессии "Возможности будущего: эффективная и конкурентная экономика" в рамках Дня национальных приоритетов на выставке-форуме "Россия". Фрадков уточнил, что для выхода социально-экономических показателей новых субъектов РФ на среднероссийский уровень, ВРП должен составить около 3 триллионов рублей. "Когда мы говорим про становление экономики предложения, мы имеем ввиду создание инфраструктуры, сети, в том числе банковской, энергетической, транспортной, создание производственных мощностей, высоких технологий и так далее. Все это - в первую очередь регионы. В частности, большой вклад в развитие нашей экономики могут дать новые субъекты. И важным драйвером этого процесса является кредитование. По нашим оценкам, заемное финансирование в размере более 1,5 триллиона рублей к 2030 году позволит выйти регионам на среднероссийские социально-экономические показатели, тем самым, значительно увеличив их вклад в экономику страны", — цитирует пресс-служба Фрадкова. Глава ПСБ привел в пример также статистику по Республике Крым. Он отметил, что инвестиции в этот регион за 10 лет увеличили вклад субъекта в ВВП страны почти в два раза. "Это существенная динамика, а новые регионы способны дать еще больше. Роль банков в этом процессе очень велика", - отметил Фрадков. В дискуссии приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства РФ Андрей Белоусов, исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Решетников, заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Спикеры обсудили основные условия роста экономики предложения, влияние финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, вопросы производительности труда как инструмента развития экономики, роль федеральной и региональной власти в улучшении инвестиционного климата, поддержке МСП и деловой активности.

https://radiosputnik.ru/20240503/gagauziya-1943700965.html

https://ria.ru/20240328/basseyn-1936359267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр фрадков, андрей белоусов, максим решетников