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Залужный стал почетным гражданином Киева - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 08.05.2024 (обновлено: 16:36 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/zaluzhnyy-1944702101.html
Залужный стал почетным гражданином Киева
Залужный стал почетным гражданином Киева - РИА Новости, 08.05.2024
Залужный стал почетным гражданином Киева
Мэр Киева Виталий Кличко присвоил звание почетного гражданина украинской столицы бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, провалившему летом 2023 года... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:47
2024-05-08T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
киев
виталий кличко
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко присвоил звание почетного гражданина украинской столицы бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, провалившему летом 2023 года так называемое "контрнаступление" и отправленному в отставку со своего поста.Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что главком Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления, в результате которого ВСУ понесли огромные потери. Она также обвиняла экс-главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на год."Столица выражает почет и уважение и награждает почетным званием "Почетный гражданин города Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев - (украинскую писательницу и поэтессу) Лину Костенко и Валерия Залужного", - заявил Кличко на заседании городского совета, трансляция которого велась на Youtube-канале законодательного органа.Как заявил Кличко на заседании городского совета, признанный непригодным к службе и уехавший в качестве посла в Великобританию Залужный награжден "за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета Украины".По мнению экс-чемпиона мира по боксу, бывший главком, отправленный в отставку на фоне масштабной коррупции в вооруженных силах, является моральным авторитетом для киевлян и всех украинцев.Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Владимира Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240416/syrskiy-1940476033.html
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926406310.html
https://ria.ru/20240506/peskov-1944099083.html
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, киев, виталий кличко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Киев, Виталий Кличко, Украина
Залужный стал почетным гражданином Киева

Кличко сделал отправленного в отставку Залужного почетным гражданином Киева

Валерий Залужный
Валерий Залужный
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко присвоил звание почетного гражданина украинской столицы бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, провалившему летом 2023 года так называемое "контрнаступление" и отправленному в отставку со своего поста.
Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что главком Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления, в результате которого ВСУ понесли огромные потери. Она также обвиняла экс-главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на год.
генерал Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Они не подчиняются. Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного
16 апреля, 23:06
"Столица выражает почет и уважение и награждает почетным званием "Почетный гражданин города Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев - (украинскую писательницу и поэтессу) Лину Костенко и Валерия Залужного", - заявил Кличко на заседании городского совета, трансляция которого велась на Youtube-канале законодательного органа.
Как заявил Кличко на заседании городского совета, признанный непригодным к службе и уехавший в качестве посла в Великобританию Залужный награжден "за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета Украины".
По мнению экс-чемпиона мира по боксу, бывший главком, отправленный в отставку на фоне масштабной коррупции в вооруженных силах, является моральным авторитетом для киевлян и всех украинцев.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины
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Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Владимира Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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6 мая, 11:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныКиевВиталий КличкоУкраина
 
 
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