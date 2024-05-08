МИД поблагодарил Китай за отказ от участия в псевдоконференциях по Украине
Захарова: Россия признательна КНР за отказ от участия в псевдофоруме по Украине
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия признательна Китаю за его последовательный отказ от участия в "псевдоконференциях" и "псевдоформулах" по украинскому конфликту, организуемых США и киевским режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова отметила, что Пекин занимает взвешенную позицию относительно ситуации на Украине, понимает причины идущего там конфликта.
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"Мы признательны китайскому руководству, Китаю, китайскому народу за твердую линию по отказу от участия в организуемых США и его киевскими подопечными пресловутых псведофорумах, псведоконференциях, псевдоформулах", - сказала представитель МИД.
Она добавила, что эти мероприятия "являются ничем иным, как просто прикрытием для продвижения ультимативных инициатив Запада, киевского режим, нацеленных именно на продолжение противостояния".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.