https://ria.ru/20240508/zakharova-1944648292.html

МИД поблагодарил Китай за отказ от участия в псевдоконференциях по Украине

МИД поблагодарил Китай за отказ от участия в псевдоконференциях по Украине - РИА Новости, 08.05.2024

МИД поблагодарил Китай за отказ от участия в псевдоконференциях по Украине

Россия признательна Китаю за его последовательный отказ от участия в "псевдоконференциях" и "псевдоформулах" по украинскому конфликту, организуемых США и... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:22

2024-05-08T13:22

2024-05-08T13:23

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия признательна Китаю за его последовательный отказ от участия в "псевдоконференциях" и "псевдоформулах" по украинскому конфликту, организуемых США и киевским режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова отметила, что Пекин занимает взвешенную позицию относительно ситуации на Украине, понимает причины идущего там конфликта. "Мы признательны китайскому руководству, Китаю, китайскому народу за твердую линию по отказу от участия в организуемых США и его киевскими подопечными пресловутых псведофорумах, псведоконференциях, псевдоформулах", - сказала представитель МИД. Она добавила, что эти мероприятия "являются ничем иным, как просто прикрытием для продвижения ультимативных инициатив Запада, киевского режим, нацеленных именно на продолжение противостояния". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

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россия, украина, швейцария, мария захарова, сергей гармонин, дмитрий песков, в мире