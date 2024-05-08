Захарова отреагировала на заявление Киева о Путине
Захарова назвала слова Киева о нелегитимности Путина вмешательством в дела РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Киева о "нелегитимности" президента России Владимира Путина вмешательством во внутренние дела государства. Об этом она заявила на брифинге.
"Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима", — подчеркнула она.
"Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима", — подчеркнула она.
Захарова добавила, что киевский режим должен задуматься над собственной легитимностью. В этом контексте она указала на несостоявшиеся в этом году выборы президента Украины и неоднозначный правовой статус Владимира Зеленского.
Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.