https://ria.ru/20240508/zakharova-1944641542.html

Захарова отреагировала на заявление Киева о Путине

Захарова отреагировала на заявление Киева о Путине - РИА Новости, 08.05.2024

Захарова отреагировала на заявление Киева о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Киева о "нелегитимности" президента России Владимира Путина вмешательством во внутренние... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:00

2024-05-08T13:00

2024-05-08T13:00

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украина

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мария захарова

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Киева о "нелегитимности" президента России Владимира Путина вмешательством во внутренние дела государства. Об этом она заявила на брифинге. "Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима", — подчеркнула она. Захарова добавила, что киевский режим должен задуматься над собственной легитимностью. В этом контексте она указала на несостоявшиеся в этом году выборы президента Украины и неоднозначный правовой статус Владимира Зеленского. Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.

https://ria.ru/20240508/putin-1944625434.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html

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украина

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в мире, россия, владимир путин, украина, киев, мария захарова