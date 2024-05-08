https://ria.ru/20240508/zakavkaze-1944771931.html

Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее

Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее - РИА Новости, 08.05.2024

Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:41

2024-05-08T18:41

2024-05-08T18:41

в мире

азербайджан

армения

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган принял в среду в президентском комплексе в Анкаре премьер-министра Азербайджана Али Асадова. "Президент Эрдоган заявил, что прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, что он ожидает положительных результатов от встречи (глав МИД), которая состоится в Алматы 10 мая, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион должен достичь стабильности, к которой он так стремится", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении канцелярии турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что "Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, чтобы не допустить одностороннего и предвзятого вмешательства извне и превращения региона в зону геополитических разногласий", и что Турция "будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану во всех областях".

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

азербайджан

армения

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, турция, реджеп тайип эрдоган