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Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее - РИА Новости, 08.05.2024
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18:41 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/zakavkaze-1944771931.html
Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее
Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее - РИА Новости, 08.05.2024
Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:41
2024-05-08T18:41
в мире
азербайджан
армения
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган принял в среду в президентском комплексе в Анкаре премьер-министра Азербайджана Али Асадова. "Президент Эрдоган заявил, что прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, что он ожидает положительных результатов от встречи (глав МИД), которая состоится в Алматы 10 мая, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион должен достичь стабильности, к которой он так стремится", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении канцелярии турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что "Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, чтобы не допустить одностороннего и предвзятого вмешательства извне и превращения региона в зону геополитических разногласий", и что Турция "будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану во всех областях".
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азербайджан
армения
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в мире, азербайджан, армения, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Азербайджан, Армения, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее

Эрдоган: Ереван и Баку должны как можно скорее достичь стабильности в регионе

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принял в среду в президентском комплексе в Анкаре премьер-министра Азербайджана Али Асадова.
"Президент Эрдоган заявил, что прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, что он ожидает положительных результатов от встречи (глав МИД), которая состоится в Алматы 10 мая, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион должен достичь стабильности, к которой он так стремится", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении канцелярии турецкого лидера.
Президент Эрдоган заявил, что "Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, чтобы не допустить одностороннего и предвзятого вмешательства извне и превращения региона в зону геополитических разногласий", и что Турция "будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану во всех областях".
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В миреАзербайджанАрменияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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