https://ria.ru/20240508/zaderzhanie-1944674315.html

На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией

На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией - РИА Новости, 08.05.2024

На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией

Западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило в среду о задержании семерых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:38

2024-05-08T14:38

2024-05-08T14:38

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило в среду о задержании семерых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. "Семеро мужчин, которым обещали беспрепятственное пересечение границы в пункте пропуска, оказались на берегу Тисы с лодкой и помпой… Увидев пограничников, злоумышленники бросили плавсредство и побежали к реке. Догнать беглецов удалось за 20 метров до госрубежа. Мужчины уже успели прыгнуть в воду и поняли, что преодолеть реку не смогут. С помощью пограничников горе-беглецы смогли выйти на берег", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что задержанными оказались жители Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областей. Их доставили в подразделение для выяснения обстоятельств. При разговоре с ними выяснилось, что они пытались незаконно попасть в Венгрию. С посредниками они познакомились по интернету, стоимость услуг составляла от 6 тысячи до 7,5 тысячи долларов. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html

https://ria.ru/20240423/kuleba-1941764705.html

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украина, венгрия, владимир зеленский, в мире, россия