https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html

Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей

Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей - РИА Новости, 08.05.2024

Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:41

2024-05-08T15:41

2024-05-08T16:25

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

сергей бородин

александр фомин

происшествия

московский городской суд

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности. Я сейчас уже не помню сумму — около миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.Мусаев уточнил, что его подзащитный временно отстранен от должности.В среду Мосгорсуд признал арест Иванова законным. Его адвокат добавил, что защита будет добиваться смягчения меры пресечения в кассации. При этом, по словам Мусаева, следствие считает, что в случае освобождения подозреваемый может скрыться в Европе.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как утверждает его адвокат, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы. У подозреваемого арестовали все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html

https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html

https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин, александр фомин, происшествия, московский городской суд