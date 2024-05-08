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Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей - РИА Новости, 08.05.2024
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:41
2024-05-08T15:41
2024-05-08T16:25
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
сергей бородин
александр фомин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности. Я сейчас уже не помню сумму — около миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.Мусаев уточнил, что его подзащитный временно отстранен от должности.В среду Мосгорсуд признал арест Иванова законным. Его адвокат добавил, что защита будет добиваться смягчения меры пресечения в кассации. При этом, по словам Мусаева, следствие считает, что в случае освобождения подозреваемый может скрыться в Европе.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как утверждает его адвокат, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы. У подозреваемого арестовали все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html
https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html
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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин, александр фомин, происшествия, московский городской суд
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Сергей Бородин, Александр Фомин, Происшествия, Московский городской суд
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Адвокат Мусаев: замминистра обороны Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности. Я сейчас уже не помню сумму — около миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.
Мусаев уточнил, что его подзащитный временно отстранен от должности.
В среду Мосгорсуд
признал арест Иванова законным. Его адвокат добавил, что защита будет добиваться смягчения меры пресечения в кассации
. При этом, по словам Мусаева, следствие считает, что в случае освобождения подозреваемый может скрыться в Европе.
Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как утверждает его адвокат, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы. У подозреваемого арестовали все счета и недвижимость.
Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня.
Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.