Рейтинг@Mail.ru
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 08.05.2024 (обновлено: 16:25 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей - РИА Новости, 08.05.2024
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:41
2024-05-08T16:25
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
сергей бородин
александр фомин
происшествия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944702683_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_792839a04cb9dea4e38a6939f5255d28.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности. Я сейчас уже не помню сумму — около миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.Мусаев уточнил, что его подзащитный временно отстранен от должности.В среду Мосгорсуд признал арест Иванова законным. Его адвокат добавил, что защита будет добиваться смягчения меры пресечения в кассации. При этом, по словам Мусаева, следствие считает, что в случае освобождения подозреваемый может скрыться в Европе.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как утверждает его адвокат, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы. У подозреваемого арестовали все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html
https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html
https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944702683_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_048896f084244a9d78277c354e95398f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, сергей бородин, александр фомин, происшествия, московский городской суд
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Сергей Бородин, Александр Фомин, Происшествия, Московский городской суд
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей

Адвокат Мусаев: замминистра обороны Иванову вменяют взятку в миллиард рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности. Я сейчас уже не помню сумму — около миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Вчера, 13:16
Мусаев уточнил, что его подзащитный временно отстранен от должности.
В среду Мосгорсуд признал арест Иванова законным. Его адвокат добавил, что защита будет добиваться смягчения меры пресечения в кассации. При этом, по словам Мусаева, следствие считает, что в случае освобождения подозреваемый может скрыться в Европе.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
30 апреля, 08:17

Громкий арест

Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как утверждает его адвокат, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы. У подозреваемого арестовали все счета и недвижимость.
Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня.
Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене
4 мая, 08:50
 
Тимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаСергей БородинАлександр ФоминПроисшествияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала