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Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 08.05.2024
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14:34 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944672508.html
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 08.05.2024
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки
Следственные органы предъявили бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову обвинение в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:34
2024-05-08T14:34
происшествия
жкх
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 8 мая – РИА Новости. Следственные органы предъявили бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель следствия. "Клебанову предъявили обвинение по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере ", - сказал собеседник. Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html
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происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, ЖКХ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки

Экс-главе Минтранса Башкирии Клебанову предъявили обвинение в получении взятки

© Фото : Александр Клебанов/TelegramБывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Александр Клебанов/Telegram
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Архивное фото
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УФА, 8 мая – РИА Новости. Следственные органы предъявили бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель следствия.
"Клебанову предъявили обвинение по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере ", - сказал собеседник.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Суд в Челябинске арестовал чиновника, получившего взятку смартфоном
20 марта, 14:38
Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову.
СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу.
Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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24 апреля, 12:43
 
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