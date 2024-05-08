https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944672508.html
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 08.05.2024
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки
Следственные органы предъявили бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову обвинение в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:34
2024-05-08T14:34
2024-05-08T14:34
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УФА, 8 мая – РИА Новости. Следственные органы предъявили бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель следствия. "Клебанову предъявили обвинение по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере ", - сказал собеседник. Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, ЖКХ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки
Экс-главе Минтранса Башкирии Клебанову предъявили обвинение в получении взятки