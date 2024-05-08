https://ria.ru/20240508/vzryvy-1944566000.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают местные телеканалы. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:01
2024-05-08T05:01
2024-05-08T05:15
специальная военная операция на украине
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кременчуг
полтавская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают местные телеканалы.Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы звучат и во Львовской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
ивано-франковская область
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ивано-франковская область, кременчуг, полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Кременчуг, Полтавская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ: в Ивано-Франковской и Полтавской области прогремели взрывы
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги, сообщают местные телеканалы.
Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области.
"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы звучат и во Львовской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.