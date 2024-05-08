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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:13

2024-05-08T11:13

2024-05-08T11:26

харьков

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога."В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

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