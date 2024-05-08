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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:13
2024-05-08T11:13
2024-05-08T11:26
харьков
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога."В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв