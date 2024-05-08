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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 08.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:39

2024-05-08T04:39

2024-05-08T04:56

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."Звук взрыва был слышен в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Позже телеканал в 04.36 и 04.41 мск сообщил о новых взрывах Запорожье.После взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением, отметило "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 22.55 вторника (совпадает с мск) в Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожье, вооруженные силы украины, происшествия, россия, киев