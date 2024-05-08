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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T04:39
2024-05-08T04:39
2024-05-08T04:56
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."Звук взрыва был слышен в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Позже телеканал в 04.36 и 04.41 мск сообщил о новых взрывах Запорожье.После взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением, отметило "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 22.55 вторника (совпадает с мск) в Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы