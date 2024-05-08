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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в Полтавской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:04
2024-05-08T03:04
2024-05-08T03:59
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтавской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."Звуки взрывов были слышны в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 00.13 (совпадает с мск) в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html
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полтавская область, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Полтавской области прогремел взрыв, объявлена тревога