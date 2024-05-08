Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном

На центральной площади Грозного открыли выставку, приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
На центральной площади Грозного открыли выставку, приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине.
На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине.
Среди экспонатов можно найти бронемашины американского, английского и украинского производства.
Среди экспонатов можно найти бронемашины американского, английского и украинского производства.
Бронеавтомобиль Streit Group Cobra.
Посетить экспозицию смогут как жители республики, так и туристы из разных точек мира.
Посетить экспозицию смогут как жители республики, так и туристы из разных точек мира.
Выставка доступна для свободного посещения.
"Хваленую натовскую технику нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — рассказал Кадыров.
"Хваленую натовскую технику нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — рассказал Кадыров.
Британский колесный бронестранспортер AT105 "Саксон".
Британский колесный бронестранспортер AT105 "Саксон".
Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости "Хаммер".
Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости "Хаммер".
Украинский бронестранспортер БТР-3.