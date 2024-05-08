https://ria.ru/20240508/vystavka-1944802144.html

Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном

Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном - РИА Новости, 08.05.2024

Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном

Бронеавтомобили, Хаммер и БТР: в Грозном открылась выставка трофейного оружия из зоны СВО. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:40

2024-05-08T20:40

2024-05-08T20:41

фото

грозный

украина

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Бронеавтомобили, Хаммер и БТР: в Грозном открылась выставка трофейного оружия из зоны СВО. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

грозный

украина

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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