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Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном - РИА Новости, 08.05.2024
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20:40 08.05.2024 (обновлено: 20:41 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/vystavka-1944802144.html
Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном
Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном - РИА Новости, 08.05.2024
Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном
Бронеавтомобили, Хаммер и БТР: в Грозном открылась выставка трофейного оружия из зоны СВО. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.05.2024
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Бронеавтомобили, Хаммер и БТР: в Грозном открылась выставка трофейного оружия из зоны СВО. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
грозный
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фото, фото, грозный, украина
Фото, Грозный, Украина

Выставка трофейной техники из зоны СВО в Грозном

Читать ria.ru в
Бронеавтомобили, Хаммер и БТР: в Грозном открылась выставка трофейного оружия из зоны СВО. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

На центральной площади Грозного открыли выставку, приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

На центральной площади Грозного открыли выставку, приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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1 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине.

Выставка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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2 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Среди экспонатов можно найти бронемашины американского, английского и украинского производства.

Выставка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Среди экспонатов можно найти бронемашины американского, английского и украинского производства.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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3 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Бронеавтомобиль Streit Group Cobra.

Бронеавтомобиль Streit Group Cobra на выставке, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Бронеавтомобиль Streit Group Cobra.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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4 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Посетить экспозицию смогут как жители республики, так и туристы из разных точек мира.

Выставка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Посетить экспозицию смогут как жители республики, так и туристы из разных точек мира.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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5 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Выставка доступна для свободного посещения.

Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости Хамер на выставке, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Выставка доступна для свободного посещения.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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6 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

"Хваленую натовскую технику нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — рассказал Кадыров.

Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости Хамер на выставке, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

"Хваленую натовскую технику нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — рассказал Кадыров.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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7 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Британский колесный бронестранспортер AT105 "Саксон".

Британский колесный бронестранспортер AT105 Саксон на выставке, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Британский колесный бронестранспортер AT105 "Саксон".

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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8 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости "Хаммер".

Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости Хамер на выставке, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости "Хаммер".

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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9 из 10
© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанк

Украинский бронестранспортер БТР-3.

Украинский бронестранспортер БТР-3 на выставке, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный

Украинский бронестранспортер БТР-3.

© РИА Новости / Чингис Кондаров
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10 из 10
 
ФотоГрозныйУкраина
 
 
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