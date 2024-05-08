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Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка
Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка - РИА Новости, 08.05.2024
Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка
Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплачено 4,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:22
2024-05-08T08:22
2024-05-08T08:28
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплачено 4,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале."На 8 мая оренбуржцам выплачено 4 млрд 661,15 млн рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. руб. или 20 тыс. руб. и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тыс. руб. или 100 тыс. руб", - говорится в сообщении.
оренбургская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка
Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили 4,6 млрд руб