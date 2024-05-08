https://ria.ru/20240508/vstrecha-1944627716.html

Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле

Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2024

Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами, сообщил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:05

2024-05-08T12:05

2024-05-08T12:05

армения

москва

россия

владимир путин

никол пашинян

юрий ушаков

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Продолжается весьма напряжённый рабочий график у главы государства. Сегодня день главным образом посвящён тематике евразийской интеграции. В Москве в середине дня начнётся заседание Высшего евразийского экономического совета, оно традиционно будет в узком составе, в расширенном составе, участники обязательно вместе сфотографируются, сделают так называемую семейную фотографию. Примечательно, что на этом заседании в расширенном составе, которое в целом приурочено к десятилетию подписания договора о ЕврАзЭС, будут присутствовать в качестве наблюдателей президенты Узбекистана и Кубы", - сказал Песков. Также, по его словам, после подписания итоговых документов этого мероприятия Путин даст неформальный обед в честь глав делегаций участников СНГ и президента Кубы. "И в завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", - сказал Песков. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. После заседания Высшего Евразийского экономического совета состоится двусторонняя встреча Путина и Пашиняна. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна в Москве 8 мая. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. По словам Ушакова, Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, и эти приоритеты "практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время ее председательства в 2023 году. Ушаков также заявил, что в Кремле придают очень важное значение предстоящей 8 мая встрече Путина и Пашиняна. Он считает, что эта встреча поможет "расставить многие точки над "i". Помощник российского лидера полагает, что двусторонний контакт "будет весьма содержательным", так как накопилось много вопросов для обсуждения. Последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась в конце декабря 2023 года. После этого, как заявил Ушаков, "практически лидеры не общались".

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944209051.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, москва, россия, владимир путин, никол пашинян, юрий ушаков, евразийский экономический союз, снг