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Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2024
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12:05 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vstrecha-1944627716.html
Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле
Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2024
Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами, сообщил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:05
2024-05-08T12:05
армения
москва
россия
владимир путин
никол пашинян
юрий ушаков
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Продолжается весьма напряжённый рабочий график у главы государства. Сегодня день главным образом посвящён тематике евразийской интеграции. В Москве в середине дня начнётся заседание Высшего евразийского экономического совета, оно традиционно будет в узком составе, в расширенном составе, участники обязательно вместе сфотографируются, сделают так называемую семейную фотографию. Примечательно, что на этом заседании в расширенном составе, которое в целом приурочено к десятилетию подписания договора о ЕврАзЭС, будут присутствовать в качестве наблюдателей президенты Узбекистана и Кубы", - сказал Песков. Также, по его словам, после подписания итоговых документов этого мероприятия Путин даст неформальный обед в честь глав делегаций участников СНГ и президента Кубы. "И в завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", - сказал Песков. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. После заседания Высшего Евразийского экономического совета состоится двусторонняя встреча Путина и Пашиняна. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна в Москве 8 мая. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. По словам Ушакова, Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, и эти приоритеты "практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время ее председательства в 2023 году. Ушаков также заявил, что в Кремле придают очень важное значение предстоящей 8 мая встрече Путина и Пашиняна. Он считает, что эта встреча поможет "расставить многие точки над "i". Помощник российского лидера полагает, что двусторонний контакт "будет весьма содержательным", так как накопилось много вопросов для обсуждения. Последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась в конце декабря 2023 года. После этого, как заявил Ушаков, "практически лидеры не общались".
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944209051.html
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армения, москва, россия, владимир путин, никол пашинян, юрий ушаков, евразийский экономический союз, снг
Армения, Москва, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
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Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема, заявили в Кремле

Песков: встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема обеими сторонами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжается весьма напряжённый рабочий график у главы государства. Сегодня день главным образом посвящён тематике евразийской интеграции. В Москве в середине дня начнётся заседание Высшего евразийского экономического совета, оно традиционно будет в узком составе, в расширенном составе, участники обязательно вместе сфотографируются, сделают так называемую семейную фотографию. Примечательно, что на этом заседании в расширенном составе, которое в целом приурочено к десятилетию подписания договора о ЕврАзЭС, будут присутствовать в качестве наблюдателей президенты Узбекистана и Кубы", - сказал Песков.
Также, по его словам, после подписания итоговых документов этого мероприятия Путин даст неформальный обед в честь глав делегаций участников СНГ и президента Кубы.
"И в завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", - сказал Песков.
Владимир Путин и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Пашиняна
6 мая, 17:07
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. После заседания Высшего Евразийского экономического совета состоится двусторонняя встреча Путина и Пашиняна.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна в Москве 8 мая. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. По словам Ушакова, Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, и эти приоритеты "практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время ее председательства в 2023 году.
Ушаков также заявил, что в Кремле придают очень важное значение предстоящей 8 мая встрече Путина и Пашиняна. Он считает, что эта встреча поможет "расставить многие точки над "i". Помощник российского лидера полагает, что двусторонний контакт "будет весьма содержательным", так как накопилось много вопросов для обсуждения. Последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась в конце декабря 2023 года. После этого, как заявил Ушаков, "практически лидеры не общались".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Армении
Вчера, 01:57
 
В миреАрменияМоскваРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянЮрий УшаковЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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