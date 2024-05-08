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Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:07 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vozlozhenie-1944709962.html
Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2024
Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со школьниками-участниками акции "День добрых дел" возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:07
2024-05-08T16:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
день победы
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со школьниками-участниками акции "День добрых дел" возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Сегодня мы с вами накануне Дня Победы возлагаем цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Я очень рад вас видеть. Важно помнить историю своей страны... Знаю, что вы очень активно принимали участие в акции "Доброе дело". Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших школьников из разных уголков Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В мероприятии приняли участие школьники из Балашихинского лицея. Также по традиции они вместе с губернатором возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. В пресс-службе отметили, что в акции "День добрых дел" приняли участие более 1 миллиона ребят, а также их родителей и педагогов. К акции присоединились свыше 1,5 тысячи учебных заведений. В преддверии Дня Победы участники навели порядок в парках и на воинских мемориалах, помогли пожилым людям, плели для бойцов маскировочные сети, делали окопные свечи, а также проводили благотворительные ярмарки.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день победы, день победы — 2024
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День Победы, День Победы — 2024

Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со школьниками-участниками акции "День добрых дел" возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со школьниками-участниками акции День добрых дел возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со школьниками-участниками акции "День добрых дел" возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со школьниками-участниками акции "День добрых дел" возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"Сегодня мы с вами накануне Дня Победы возлагаем цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Я очень рад вас видеть. Важно помнить историю своей страны... Знаю, что вы очень активно принимали участие в акции "Доброе дело". Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших школьников из разных уголков Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
В мероприятии приняли участие школьники из Балашихинского лицея. Также по традиции они вместе с губернатором возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову.
В пресс-службе отметили, что в акции "День добрых дел" приняли участие более 1 миллиона ребят, а также их родителей и педагогов. К акции присоединились свыше 1,5 тысячи учебных заведений. В преддверии Дня Победы участники навели порядок в парках и на воинских мемориалах, помогли пожилым людям, плели для бойцов маскировочные сети, делали окопные свечи, а также проводили благотворительные ярмарки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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