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В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал - РИА Новости, 08.05.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:05
2024-05-08T09:05
2024-05-08T09:05
херсон
украинская железная дорога
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херсонская область
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная дорога" в Telegram-канале. "Повреждены пути и вокзал города. Сейчас движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html
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херсон, украинская железная дорога, херсонская область
Херсон, Украинская железная дорога, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал
"Украинская железная дорога": в Херсоне поврежден вокзал после взрывов