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В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vokzal-1944583030.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал - РИА Новости, 08.05.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:05
2024-05-08T09:05
херсон
украинская железная дорога
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная дорога" в Telegram-канале. "Повреждены пути и вокзал города. Сейчас движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html
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херсон, украинская железная дорога, херсонская область
Херсон, Украинская железная дорога, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал

"Украинская железная дорога": в Херсоне поврежден вокзал после взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная дорога" в Telegram-канале.
"Повреждены пути и вокзал города. Сейчас движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами", - говорится в сообщении.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинская железная дорогаХерсонская область
 
 
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