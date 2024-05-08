https://ria.ru/20240508/vokzal-1944583030.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал

В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал - РИА Новости, 08.05.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадал железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:05

2024-05-08T09:05

2024-05-08T09:05

херсон

украинская железная дорога

специальная военная операция на украине

херсонская область

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поезда на Киев ограничено, сообщает в среду компания "Украинская железная дорога" в Telegram-канале. "Повреждены пути и вокзал города. Сейчас движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html

херсон

херсонская область

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херсон, украинская железная дорога, херсонская область