https://ria.ru/20240508/vodokanal-1944554550.html
На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту
На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту - РИА Новости, 08.05.2024
На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту
Абинский водоканал в Краснодарском крае планирует снизить количество аварий на сетях, а также сократить время проведения аварийных работ благодаря внедрению... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:56
2024-05-08T00:56
2024-05-08T00:56
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Абинский водоканал в Краснодарском крае планирует снизить количество аварий на сетях, а также сократить время проведения аварийных работ благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Абинский водоканал оптимизирует рабочие процессы с помощью инструментов нацпроекта "Производительность труда". Предприятие внедряет бережливые технологии при поддержке экспертов регионального центра компетенций. Соответствующее соглашение подписали в рамках реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии уже провели стартовое совещание и сформировали рабочую группу, которая будет внедрять улучшения на пилотном потоке. Сейчас сотрудники проходят обучение основам бережливого производства. Затем они определят проблемы и способы оптимизации процесса аварийно-восстановительных работ. По данным краевой администрации, водоканал помимо жителей города Абинска снабжает питьевой водой также поселки Ахтырский и Пролетарий, села Светлогорское, хутора Коробкин и Бережной. Компания планирует сократить время проведения аварийно-восстановительных работ и снизить количество аварий на сетях, добавляет министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
https://ria.ru/20240503/azs-1943781404.html
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краснодарский край, абинск, жкх, общество, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Абинск, ЖКХ, Общество, Россия
На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту
На Кубани Абинский водоканал планирует снизить количество аварий на сетях
КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Абинский водоканал в Краснодарском крае планирует снизить количество аварий на сетях, а также сократить время проведения аварийных работ благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Абинский водоканал оптимизирует рабочие процессы с помощью инструментов нацпроекта "Производительность труда". Предприятие внедряет бережливые технологии при поддержке экспертов регионального центра компетенций. Соответствующее соглашение подписали в рамках реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии уже провели стартовое совещание и сформировали рабочую группу, которая будет внедрять улучшения на пилотном потоке. Сейчас сотрудники проходят обучение основам бережливого производства. Затем они определят проблемы и способы оптимизации процесса аварийно-восстановительных работ.
По данным краевой администрации, водоканал помимо жителей города Абинска
снабжает питьевой водой также поселки Ахтырский и Пролетарий, села Светлогорское, хутора Коробкин и Бережной.
Компания планирует сократить время проведения аварийно-восстановительных работ и снизить количество аварий на сетях, добавляет министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.