https://ria.ru/20240508/vodokanal-1944554550.html

На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту

На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту - РИА Новости, 08.05.2024

На Кубани водоканал планирует снизить число аварий благодаря нацпроекту

Абинский водоканал в Краснодарском крае планирует снизить количество аварий на сетях, а также сократить время проведения аварийных работ благодаря внедрению... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:56

2024-05-08T00:56

2024-05-08T00:56

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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Абинский водоканал в Краснодарском крае планирует снизить количество аварий на сетях, а также сократить время проведения аварийных работ благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Абинский водоканал оптимизирует рабочие процессы с помощью инструментов нацпроекта "Производительность труда". Предприятие внедряет бережливые технологии при поддержке экспертов регионального центра компетенций. Соответствующее соглашение подписали в рамках реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии уже провели стартовое совещание и сформировали рабочую группу, которая будет внедрять улучшения на пилотном потоке. Сейчас сотрудники проходят обучение основам бережливого производства. Затем они определят проблемы и способы оптимизации процесса аварийно-восстановительных работ. По данным краевой администрации, водоканал помимо жителей города Абинска снабжает питьевой водой также поселки Ахтырский и Пролетарий, села Светлогорское, хутора Коробкин и Бережной. Компания планирует сократить время проведения аварийно-восстановительных работ и снизить количество аварий на сетях, добавляет министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

https://ria.ru/20240503/azs-1943781404.html

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краснодарский край, абинск, жкх, общество, россия