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В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2024
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15:56 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/voditel-1944705273.html
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2024
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса
Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:56
2024-05-08T15:56
происшествия
нижегородская область
россия
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале. Инцидент произошел утром в среду на Борской объездной дороге в районе канатной дороги. "По предварительной информации, с грузового автомобиля упала пачка кирпичей и попала в микроавтобус. Пострадал водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами", - говорится в сообщении. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.
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происшествия, нижегородская область, россия, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Россия, ДТП
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса

В Нижегородской области кирпичи, упавшие с грузовика, серьезно ранили водителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале.
Инцидент произошел утром в среду на Борской объездной дороге в районе канатной дороги.
"По предварительной информации, с грузового автомобиля упала пачка кирпичей и попала в микроавтобус. Пострадал водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами", - говорится в сообщении.
Выясняются обстоятельства и причины происшествия.
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