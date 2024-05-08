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В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2024
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса
Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:56
2024-05-08T15:56
2024-05-08T15:56
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале. Инцидент произошел утром в среду на Борской объездной дороге в районе канатной дороги. "По предварительной информации, с грузового автомобиля упала пачка кирпичей и попала в микроавтобус. Пострадал водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами", - говорится в сообщении. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.
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происшествия, нижегородская область, россия, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Россия, ДТП
В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса
В Нижегородской области кирпичи, упавшие с грузовика, серьезно ранили водителя