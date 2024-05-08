https://ria.ru/20240508/voditel-1944705273.html

В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса

В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2024

В Нижегородской области кирпичи серьезно ранили водителя микроавтобуса

Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:56

2024-05-08T15:56

2024-05-08T15:56

происшествия

нижегородская область

россия

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Кирпичи, упавшие с грузовика на дороге в Нижегородской области, серьезно ранили водителя микроавтобуса и травмировали пассажира, сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале. Инцидент произошел утром в среду на Борской объездной дороге в районе канатной дороги. "По предварительной информации, с грузового автомобиля упала пачка кирпичей и попала в микроавтобус. Пострадал водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами", - говорится в сообщении. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

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происшествия, нижегородская область, россия, дтп